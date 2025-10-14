Ìó127Ëü±ß¤Ç¡È7¿Í¾è¤ê¡É¡ª ¥À¥¤¥Ï¥ÄºÇ¿··¿¡Ö¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¸ø³«¡ª Á´Ä¹4mµé¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×ºÎÍÑ¡õ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÈóÅëºÜ¡ª ¹ñÌ±Åª¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥°¥é¡×Æô¹ñ¤Ë½Ð¸½
¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÈóÅëºÜ¤Î¡È¹ñÌ±ÅªMPV¡É
¡¡2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ó¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼ 2025¡×¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë7¿Í¾è¤êMPV¡Ö¥·¥°¥é¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥°¥é¤Ï¡¢2016Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿Í¾è¤ê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼MPV¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁõÈ÷¤ò¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î°Õ¾¢ÊÑ¹¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4110mm¡ßÁ´Éý1655mm¡ßÁ´¹â1600mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2525mm¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï180mm³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï4.5m¤È¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï7¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤òÀßÄê¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ67PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯Ìó89Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ88PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯Ìó108Nm¤Î1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë5Â®MT¤Þ¤¿¤Ï4Â®AT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë7¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¼°¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¡¢¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÀßÄê¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Ìó1²¯4150Ëü¥ë¥Ô¥¢¡Ê1¥ë¥Ô¥¢¡á0.009±ß¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó127Ëü±ß¡Ë¤«¤é1²¯8510Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÆ±Ìó167Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»Ô¾ì¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¡¢17Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÆâÈÎÇäÂè2°Ì¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£