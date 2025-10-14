万博会場内オフィシャルストア→会場外で継続決定「会場内でしか手に入らなかった一部商品の取り扱いも」 JR西日本グループ店舗発表【一覧】
JR西日本グループは14日、大阪・関西万博の会場内オフィシャルストアで販売していた商品などを、会場外で継続販売すると発表した。
【写真】ミャクミャク＆イコちゃん仲良し2ショット…アイテムいろいろ
JR西日本グループは「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店」を運営していた。ミャクミャクとカモノハシのイコちゃんのコラボアイテムなどが大人気となった。
万博は13日に閉幕。これを受けて継続販売を明らかにし、「万博会場内でしか手に入らなかった一部商品の取り扱いも開始します。万博会場内のオフィシャルストア（西ゲートJR西日本グループ店）で販売されていた人気アイテムが大阪駅・新大阪駅を中心とした店舗でも手に入るようになります。この機会にぜひお買い求めください」と呼びかけた。
■2025大阪・関西万博オフィシャルストア（常設店）
・2025大阪・関西万博オフィシャルストアJR新大阪駅 エキマルシェ店
場所：JR新大阪駅在来線改札内 エキマルシェ新大阪内
営業時間：9:00~21:30
会場内商品販売開始：2025年10月14日〜
・2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モード JR大阪駅中央口店
場所：JR大阪駅中央改札口前
営業時間：11:00~22:00（10月20日までは10:30〜21:00営業）
会場内商品販売開始：2025年10月24日〜（10月22日、23日は店舗改装のため休業）
■2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア（常設店・店舗内コーナー・イベント）
・2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店
場所：JR大阪駅1階 エキマルシェ大阪内
営業時間：11:00~22:00
営業開始：2025年10月24日〜
・駅土産店舗内の2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア
新大阪駅：アントレマルシェエキマルシェ新大阪店、アントレマルシェ新大阪中央口店、おみやげ街道アルデ新大阪店
大阪駅：アントレマルシェ大阪店
京都駅：おみやげ街道亰店
大阪駅 鉄道フェスティバル2025 グッズショップ
・2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア ルクア大阪店（大阪駅 鉄道フェスティバル2025 グッズショップ内）
場所：ルクア大阪ルクア9階ルクアホール
日時：2025年10月18日〜19日 11:00〜19:00（来店は完全予約）
※店舗や在庫状況によって、取り扱いがない場合あり
（C）Expo 2025
