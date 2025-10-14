メイプル超合金カズレーザー（41）が14日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。人気ファミリーレストランチェーンに独自の“苦情”を言う一幕があった。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「好きなチェーン飲食店」をテーマに、さまざまなチェーン系飲食店の好きなメニューなどについて話し、盛り上がった。

その中でカズレーザーは中華料理店の話題になった際「中華ってバーミヤンだから」と言い切るほど、中華ファミレスチェーン「バーミヤン」を絶賛。松陰寺も「バーミヤンって、どこ行ってもちゃんとうまい、安心感あるやん」と同意した。

ただ、カズレーザーはそこで思いついたように「ちょっと、バーミヤンに苦情言っていい？」と切り出した。そして「バーミヤンさんに苦情言うのはほんと、心苦しいんですけど…。今日（この動画を）撮ってるのが9月前半なんですけど、（バーミヤンが夏季の期間限定メニューである）冷やし中華を終わらすの、早くないですか！？もうないんすよ。何なら、先週からないんすよ！」と自身が好きな冷やし中華系メニューが今期終了してしまったことへの“不満”を熱弁した。

松陰寺が「苦情に見せかけたラブコールやないか！」と突っ込むと、カズレーザーは「俺、この夏、バーミヤンでしょうゆ味とごまだれ味、あとね、今年トマトのやつも出たんでね。夏野菜と鶏肉かなんかのやつ。俺ほんと、（この夏に）100回くらい（バーミヤンの冷やし中華を）食ってるんすよ。余裕で100回食ってる。終わらすの早い！いや…今年は暑いじゃん。暑いんだから10月まではやろうよ。早くないですか？終わらすの。早く戻して欲しい！本当に口がさびしくてしょうがない」とどこまでもバーミヤンの“冷やし中華愛”がとまらなかった。