TBS日曜劇場考察系YouTuber・トケル、目黒蓮の“落ち着いた声色”に賛嘆「登場以降も目が離せない」
TBS日曜劇場『ロイヤルファミリー』第1話放送後、考察系YouTuberのトケルさんが自身のチャンネルで考察動画を公開した。タイトルは「【ロイヤルファミリー】ドラマ考察第１話 目黒蓮のナレーション素晴らしい！登場タイミング 伏線回収 結末最終回予想」。動画冒頭、トケルさんは「原作小説のネタバレをしますので、聞きたくない方はここで閉じてくださいね」と注意を呼びかけつつ、目黒蓮さんが演じる中条浩一の正体や登場タイミング、親子と競馬の“継承”について深掘りした。
トケルさんによれば、目黒蓮さんが演じる中条浩一は佐藤浩市さんの三能構造の隠し子で、「三能構造の後を継ぎ、競馬に取り組むことになる青年」と解説。「原作小説だと後半30％ぐらいで登場するが、ドラマでは物語全体でより大きな役割が与えられるのでは」と予想している。さらに「親子の関係や夢の継承が本作最大の魅力。馬の血統と人間の親子関係のシンクロに注目すべき」と語った。
第1話の感想パートでは、「競馬シーンの迫力がすごい」「映像で見せられるとより引き込まれる」と映像の力を絶賛。「競馬のことをよく知らなくても楽しめる。僕自身が原作を全く知らない状態で楽しめたので」と自身の体験を交えつつ、「決闘（血統）の知識があるとより楽しめる」と初心者にも優しい視点で語っている。
また、主演・妻夫木聡さんの演技については「20代～30代前半の役をしっかり演じ分けていた」と賛辞を送り、「お父さんの感動する話での泣きの演技は、妻夫木さんにしかできない」と役者冥利を称えた。さらに松本若菜さんの笑顔や津田健次郎さんの存在感に触れるなど、キャスト陣へのリスペクトも忘れない。
物語の構造については、「血統や親子の関係、夢や思いの繋がりが大きな軸。親から子へ、馬も人も受け継がれるものがある」と原作の特徴を指摘。「簡単には勝たせてくれないリアリティが面白い」と連続ドラマならではの見どころを伝えた。
ラストパートでは「第1話から目黒蓮さんがナレーション。年齢を重ねた落ち着いた声色が印象的だった」と名演を称賛し、「ぜひ2話以降も一緒にしっかりと見ていきましょうね」「最後まで目が離せない物語」と締めくくった。トケルさんの熱量と独自の着眼点に、ドラマファンの期待がますます高まりそうだ。
