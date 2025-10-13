この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日テレ系ドラマ『良いこと悪いこと』の第1話放送直後、日テレドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のチャンネルで考察ライブ配信を実施。「【良いこと悪いこと】第１話ドラマ考察 真犯人は 深川麻衣 戸塚純貴 と 木村昴 が共犯!!伏線回収 結末最終回予想」と題した動画内で、初回放送を受けての真犯人予想や主要キャラの動機、ドラマの仕掛けについて熱く語った。



トケル氏は「同級生の殺人、黒幕は深川舞演じる篠野芽である」と独自の推理を展開。殺人事件は卒業アルバムに基づいて6人をピックアップして起きているが、「最終的には猿橋を狙った事件」とし、その動機も「小学校時代からの恨みとは考えづらく、おそらく今の恨み」と断定する。そして「猿橋の近くにいる人間である可能性が高い」として、職場の同僚である篠野目遥（深川麻衣）を有力候補に挙げた。



また、「知名度の高い俳優が配置されていることに意味がある」とし、篠野目やスナック今国のメンバーが同い年なのは「3人が共犯である可能性」を示唆。「クレジット順を見ても怪しいです」とメタ視点の分析も披露する。「深川舞さんが番宣に出てこないのも怪しい」と、細かな制作面からも疑いの目を向けた。



第1話で話題に上がった元担任・大谷先生や委員長・小林咲も検証。「先生は何かを知っていて、事件の核心には直接関わっていない」「委員長は猿橋を体育館倉庫に閉じ込めたが、6人を殺す動機は見えない」としつつ、主要な疑い先としては据えていない。「なぜ今、事件が起こったのかが重要」「これは過去の恨みではなく、今の妬みや悪感情から起きている」とも分析し、「猿橋が最終的なターゲット、真犯人は猿橋を陥れるために事件を起こしている」との見立ても繰り返した。



歌に込められた意味にも注目。主題歌の『アゲハチョウ』について、「このドラマでは、真犯人の気持ちを謳ったもの」と言及。「シノノメには、もしかしてサルハシのことを好きだった気持ち、もしくは絶対に手に入れられない才能への敗北感があったのでは」と深読みし、感情の複雑な絡み合いが事件の根底にあると予想した。



配信の終盤、トケル氏は「明確な根拠はないけれど、今国や宇都宮との年齢的な繋がり、メタ的配置、そして何より今の感情が重要だと感じる。僕は、シノノメが一番怪しいと思いました」と持論を締め、「ぜひみなさんの意見も聞かせてください！」とチャンネル登録と次回ライブ配信への参加を呼びかけて動画を結んだ。