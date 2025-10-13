Aぇ！groupの正門良規（29）末澤誠也（31）小島健（26）佐野晶哉（23）が12日深夜、グループのフジテレビ系新冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」（日曜深夜1時25分）のレギュラー初回放送に出演し、メンバーの草間リチャード敬太（29）が4日、下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された件について謝罪した。

冒頭で、スタジオに草間以外のメンバー4人が並んで登場。正門が「こんばんは。Aぇ! Groupです。このたびはお騒がせしており、申し訳ありません」と謝罪し、4人で頭を下げた。そして「我々Aぇ! Group、当面4人での活動になりますが、本日からレギュラー番組『Aぇ！groupのQ＆Aぇ！』が始まります。長く愛される番組にしていけるよう、精一杯頑張っていきますので、みなさん、どうぞ温かい目で見守っていただけたらうれしいなと思います。どうぞ、よろしくおねがいします」と挨拶し、他のメンバーも次々「よろしくおねがいします！」と口をそろえた。

正門はさらに「ほんとにね、こういう状況にもかかわらず、とめずに進めようとしてくださったスタッフの気持ち、こんなにうれしいことはないですから、もう精一杯盛り上げるのが我々の務めなんで、楽しんでいきましょう」と述べ、番組は元気よくスタート。明るいテンションでトークを続けた。同番組はAぇ！groupが、令和の人々が本気で気になっていることをメンバーらが全力で検証していく内容のバラエティー番組。グループにとって初の関東レギュラー冠番組となるだけに、いきなり波乱の船出となった。

グループをめぐってはメンバーの草間が4日、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。所属事務所が同日夜に公式サイトで草間の逮捕を報告し、本人の活動休止を発表。草間は6日に留置先の警視庁三田署から釈放された。

Aぇ！groupの出演番組については各局が対応を追われており、MBSテレビは「Aぇ！！！！！！ゐこ」（土曜深夜1時28分、関西ローカル）の当面の放送休止を決定。ABCテレビ「あっちこっちAぇ！」（土曜深夜0時25分）、MBSラジオ「Aぇ！groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜午後10時）は草間以外のメンバーで通常放送する。