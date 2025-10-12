【エルサレム＝田尾茂樹】エジプト大統領府は１１日、パレスチナ自治区ガザの和平を巡る首脳級会議を、１３日にエジプト東部シャルムエルシェイクで開くと発表した。

アブドルファタハ・シシ大統領と米国のトランプ大統領が共同議長を務める。イスラエルとイスラム主義組織ハマスが合意した和平計画の「第１段階」で定められた全人質の解放は、現地時間の１３日朝に始まる見通しだ。

大統領府は声明で、「ガザの戦争を終わらせ、中東の和平と安定に向けた努力を重ね、地域の安全保障を新たな段階に進める」と会議の目的を強調した。

会議には２０か国以上が招待され、各国の報道によると、英仏イタリアや、和平協議を仲介したトルコ、カタールなどが参加予定。イスラエル紙ハヨムによると、イスラエルは参加しない。

エジプト外務省によると、会議では、ガザの戦闘終結をうたう文書への署名も予定され、各国の後押しで恒久停戦実現などを目指す。

一方、全人質解放の日時について、ハマス幹部オサマ・ハムダン氏は１１日、ＡＦＰ通信に「（現地時間の）１３日朝に始まる」と明らかにした。イスラエル首相府報道官も１２日、解放が「１３日早朝」になるとの見方を示した。ガザに残る人質は４８人で、このうち約２０人が生存しているとみられる。合意では、イスラエルもパレスチナ人収監者約２０００人を釈放する。

エジプト国営テレビによると、ガザへの支援物資の搬入拡大に向け、トラック約４００台が１２日にもガザに入るという。