ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡È¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÄ¹¤¯Â³¤¯ÁÜºº¡×¡¡¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥È¥ê¤«¤é¤ÎÄ´¤Ù¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î°ìÅùÃÏ¡£Âç¤¤ÊÅ¡Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖßÏÞ¯¤Ê¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ë¤ï¤«¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤È¸«¤é¤ì¤ë10¿ÍÄøÅÙ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÎ©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤ò±£¤·¤ÆÊâ¤¯ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ËÄ¶¾®´é¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¥Þ¥È¥ê¡Ê¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶áÆüÃæ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ËÎ®¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Æ¼Ò¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂç¤¤ÊÆ°¤¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢10·î10Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·10·î11Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬ÊÆÁÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥È¥ê¤¬ËÜ³ÊÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£Æ±ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î20Æü¤ËÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥Þ¥È¥ê¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î19Æü¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Instagram¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÁÒ¤ò½ä¤ëÁÜºº¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¡¡ 9·î17Æü¡¢¡ØBARNEYS NEW YORK¡Ù¶äºÂËÜÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤·¡¢Æ±·î25Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¹âµé¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¡£ 10·î6Æü¤Ë¤âÈþµÓ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤ÎÈ¯É½²ñ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ù¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤·¤¿¤é¥×¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤ò·çÀÊ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¼«ÂÎ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡²ÈÂðÁÜº÷¤«¤éÄ¹¤¯ÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤Ï¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥È¥ê¤«¤é¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÂáÊá¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢°ãË¡À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤È¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2021Ç¯¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½êÀßÎ©1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØDISFRUTA 2021¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ó¥µ¥í¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î¤Î ¡ØDISFRUTA DISFRUTA¡Ù¤Ë¤âÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤ËÊÆÁÒ¤È»Ù¤¨¹ç¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥´¥ó¥µ¥í»á¡£ÊÆÁÒ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Èà¤Î¥¿¥ó¥´¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¹Ö»Õ¶È¤â"»ö¼Â¾å¤ÎµÙ¶È¾õÂÖ"¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö8·î²¼½Ü¡¢¿À¸Í¤äÇîÂ¿¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä´ØÀ¾¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â³«¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÆüËÜ¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£10·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ó¥´¶µ¼¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏSNS¤Ç¡Ø¥´¥ó¥µ¥íÀèÀ¸¤¬½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êµ¢¹ñ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ò¤á¤°¤ë"¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»"¤Ï¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£