Ï·¤±¸«¤¨¤Ï¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐËÉ¤²¤ë¡ª40Âå¤ÎNG¥á¥¤¥¯¤ÈÀµ²ò¥á¥¤¥¯¤Î¤Á¤¬¤¤
¤ä¤ê¤¹¤®ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¢ª±¢±Æ¥«¥é¡¼¤ò·ì¿§¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸
¶áÇ¯¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð40Âå¤ÎÊý¤âÄñ¹³¤Ê¤¯³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÉ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÞÂÞ¤Î±Æ¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£±Æ¤Î¿§¤¬Ç»¤¹¤®¤Æ°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÞÂÞ¤Î±Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ì¥Ã¥É¤Ê¤É¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ì¿§¤Ç±Æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤âÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢RMK¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×05 ¥Ç¥£¥é¥¤¥È¥Õ¥ë¡ÊÀÇ¹þ6,380±ß¡Ë¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¤ß¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÎÞÂÞÉôÊ¬¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡º¸¾å¤ÎÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ë
¢¡¡±¦¾å¤ÎÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ò¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤¿²¼¤Î¹õÌÜÉý¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤ë
1¤Ä¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ë2¿§¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥¯¤â¥ê¥Ã¥×¤â¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¢ª¤É¤Á¤é¤«¤ÎºÌÅÙ¤òÍî¤È¤»¤ÐOK
Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢±£¤¹ÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ä¤¤Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÎÈÃ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥¯¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¶¯¤¤¿§Æ±»Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¡¼¥¯¤â¥ê¥Ã¥×¤â¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¿§¤Î¤¤¤¤¥Á¡¼¥¯¤äÇ»¤¤¿§¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ö¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¥á¥¤¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¤ÎºÌÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥ë¡¼¥à¡×07 ¥¦¥Ì¥Ü¥ì¥Ô¡¼¥Á¡ÊÀÇ¹þ1,650±ß¡Ë¡£
°ì¸«¶¯¤á¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥â¡¼¥ô¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤Î¤ÇÇö¤¯ÅÉ¤ì¤Ð¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
½Å¤Í¤ì¤Ð¶¯¤á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤ËÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥ª¥ó ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×120 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ ¥í¡¼¥º ¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÀÇ¹þ5,940±ß¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤²¦Æ»¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤â¿§¤¬¤¤ì¤¤¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Èý²¼¡õC¥¾¡¼¥ó¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¸Å¸«¤¨¢ªËË¹ü¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Î¤ß¤Ë
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÈý²¼¤äC¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ñ¡¼¥ë´¶¤Î¶¯¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë¡¢´é¤Î²£Éý¤¬¹¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÌÜ¼þ¤ê¤¬¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸Å¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¼þ¤ê¤Ë»È¤¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏËË¹ü¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Î¤ß¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´é¤Î²£Éý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥°¥í¥¦ ¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×002 ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É ¥ª¥Ñ¡¼¥ë ¥°¥í¥¦¡ÊÀÇ¹þ6,930±ß¡Ë¡£
ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢±¦²¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¤òËË¹ü¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÅÉÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤Ï¾¯¤·ÅÉ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤È¡¢°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿NG¥á¥¤¥¯¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Àµ²ò¥á¥¤¥¯¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£