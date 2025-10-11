キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

キャンピングカーで巡る旅の楽しみといえば、自由に好きな場所へ立ち寄れること。そして、旅の疲れを癒してくれるのはやっぱり温泉ですよね。

群馬県には、豊かな自然に囲まれた温泉付きの道の駅が点在し、車中泊やドライブ旅の拠点として最適です。

絶景露天風呂や地元の味覚が楽しめる直売所など、魅力あふれるコンテンツがいっぱいの道の駅をまとめました。

次の群馬旅では、ぜひ立ち寄りリストに加えてみてください。

※2025年8月18日時点で車中泊可能と確認済み（電話確認）

【沼田市】道の駅 白沢

道の駅公式ホームページ

赤城山を望む絶景露天が人気の「望郷の湯」を併設。

アルカリ性単純泉は冷え性や疲労回復に効果があり、肌がつるつるになると評判です。

展望レストランや直売所も充実しており、観光やドライブの合間にぴったりです。

■ 基本情報

名称：道の駅 白沢（みちのえき しらさわ）

所在地：群馬県沼田市白沢町平出1297

車中泊：△黙認傾向（公式案内なし。利用者によると、夜間は比較的静かで滞在可能）

駐車場：普通車：200台、大型：5台、身障者用4台

トイレ：24時間利用可能。

■ 快適さ・設備

入浴施設：白沢高原温泉「望郷の湯」併設。露天風呂、大浴場、サウナ、ジャグジーあり。絶景の露天が魅力。

入浴料金：2時間：大人700円、小人400円 他、4時間・6時間・1日料金などあり。

タオルの有無：バスタオル（レンタル）350円 フェイスタオル（販売）250円

営業時間：10:00～21:00（施設全体）

効能：アルカリ性単純温泉。冷え性、関節痛、神経痛、筋肉痛などに効能あり。

飲食・売店：展望レストランや軽食・喫茶、農産物直売所あり。ソフトクリームなども人気。

通信環境：Wi-Fiあり

詳細はこちら▷望郷の湯

■補足メモ

・道の駅全体として展望と自然が魅力。赤城山や河岸段丘の眺望が絶景。内装も木を使った落ち着いたデザイン

・客層はスキー帰りや観光ドライブが多く、混雑することもある点には注意してください

■利用者メモ・ポイント

・「露天風呂からの景色が最高」との声多数。リピーター続出の声もあり

・温泉は泉質が良く、景色も美しい。ツルツルとしたお湯が好評

・洗い場や脱衣所が狭く、混雑時は順番待ちが発生する

・貴重品用ロッカーが少ないのが難点との口コミも

【高山村】道の駅 中山盆地

高山温泉ふれあいプラザ

田園風景を眺めながら入れる「ふれあいプラザ いぶきの湯」が魅力。

弱アルカリ性の湯は肌にやさしく、星空を眺めながらの露天風呂は格別です。

直売所では新鮮な野菜やご当地グルメも楽しめ、滞在型にもおすすめです。

■ 基本情報

名称：道の駅 中山盆地（みちのえき なかやまぼんち）

所在地：群馬県吾妻郡高山村中山2357-1

車中泊：△黙認傾向（公式案内なし・静かな環境から夜間滞在可能との声あり）

駐車場：普通車153台、大型車6台、障害者用6台

トイレ：24時間利用可能

■ 快適さ・設備

入浴施設：高山温泉「ふれあいプラザ」。弱アルカリ性天然温泉「いぶきの湯」。露天風呂や大浴場を備え、田園風景と満天の星を楽しめます。

入浴料金：3時間まで 大人（中学生以上）600円、子供（3歳～小学生）：300円

タオルの有無：タオルセット（フェイタオル・バスタオル）：300円

営業時間：日帰り温泉 10:00～21:00、直売所やレストランは別時間帯設定

効能：泉質は弱アルカリ性で、肌に優しくリフレッシュ効果あり。景色との調和も魅力的

飲食・売店：農産物直売所（高山村の野菜・手作り加工品）、レストラン（ビーツラーメン、そばいなり、ソフトクリームなど有）

詳細はこちら▷道の駅 中山盆地

■補足メモ

田んぼアートや緑豊かな公園、コテージ宿泊もあり、滞在型にも最適な設計

■利用者メモ・ポイント

「星空露天や景観が好評で、癒しに最適なスポット」「直売所や地元食材の豊富さも魅力」「授乳室が無い、あるいは時間外で利用できないことがある」

【東吾妻町】道の駅 あがつま峡

道の駅 あがつま峡

吾妻川沿いにある「天狗の湯」は、露天風呂から渓谷美を望める癒しの湯。

ナトリウム-硫酸塩泉で冷え性や疲労回復にも効果的です。

無料の足湯やドッグランもあり、家族連れやペット旅にも人気のスポットです。

■ 基本情報

名称：道の駅 あがつま峡（みちのえき あがつまきょう）

所在地：群馬県吾妻郡東吾妻町大字三島6441

車中泊：△黙認傾向（公式案内なし。夜間は比較的静かで滞在可能との口コミあり）

駐車場：普通車80台、大型車11台、身障者用4台

トイレ：24時間利用◎、ウォシュレットあり、清掃状況良好との声多数

■ 快適さ・設備

入浴施設：吾妻峡温泉「天狗の湯」併設。内湯・露天風呂。

入浴料金：中学生以上500円、3歳～小学生：250円、3歳未満無料

タオルの有無：フェイスタオル販売あり（200円程度）、バスタオルレンタルあり

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

効能：カルシウム・ナトリウム・硫酸塩・塩化物温泉。動脈硬化症、きりきず、冷え性、疲労回復などに効果

飲食・売店：地元野菜の直売所、軽食コーナー、食事処

通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇（主要3キャリア対応）

詳細はこちら▷道の駅 あがつま峡

■補足メモ

・足湯コーナーは無料で利用可能（温泉棟の外にあり）

・吾妻峡散策路の入口にも近く、紅葉時期は特に人気

・周辺には芝生広場やドッグランもあり、ペット連れにも便利

■利用者メモ・ポイント

・「露天風呂からの眺めが最高」との声多数

・足湯や芝生広場で子どもも楽しめるため、家族連れに好評

・直売所の野菜や舞茸は新鮮で安いと評判

【中之条町】道の駅 六合

関東「道の駅」

「応徳温泉 くつろぎの湯」では、山々に囲まれた露天で四季の風景を堪能。

硫酸塩泉は長湯に向いており、のんびり過ごしたい人におすすめです。

花豆スイーツや山菜など、地元ならではの味覚も楽しめます。

■ 基本情報

名称：道の駅 六合（みちのえき くに）

所在地：群馬県吾妻郡中之条町大字小雨22 （花まめの里）

車中泊：△黙認傾向（公式案内なし。夜間は比較的静かで滞在可能との口コミあり）

駐車場：普通車60台、大型車1台、身障者用1台

トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり、清掃状況良好

■ 快適さ・設備

入浴施設：併設の「応徳温泉 くつろぎの湯」。内湯・露天風呂あり、周囲は山々に囲まれ四季の景色が楽しめる。

入浴料金：大人500円、小人300円

タオルの有無：フェイスタオル販売あり（200円程度）

営業時間：12:00～20:00（最終受付19:30）

効能：ナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物温泉。筋肉痛、神経痛、疲労回復、冷え性など

飲食・売店：地元特産の花豆を使ったスイーツや、山菜・きのこ類の直売が人気。軽食コーナーでは山菜そば、花豆ソフトクリームなどが味わえる。

通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇（主要3キャリア対応）

詳細はこちら▷応徳温泉 お宿 花まめ

■補足メモ

・花豆スイーツや加工品が豊富でお土産選びに最適

・周囲は自然豊かで、秋は紅葉が見事

・近隣には野反湖や尻焼温泉など観光スポットも多数

■利用者メモ・ポイント

・「静かで落ち着いた雰囲気」との声が多い

・温泉はぬるめで長湯向き

・花豆ソフトは口コミ評価が高い

【前橋市】道の駅 ふじみ

富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館

赤城山南麓の高台にあり、見晴らし抜群の露天が魅力の「見晴らしの湯」。

体がぽかぽか温まり、疲労回復にも効果的です。

夜景や夕景を眺めながら浸かる温泉は、ドライブ後のご褒美に最適です。

■ 基本情報

名称：道の駅 ふじみ（みちのえき ふじみ）

所在地：群馬県前橋市富士見町石井1569-1

車中泊：△黙認傾向（公式案内なし・比較的静か）

駐車場：普通車205台、大型5台、身障者用8台

トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり、清掃状況良好

■ 快適さ・設備

入浴施設：富士見温泉 見晴らしの湯ふれあい館。大浴場・露天風呂・サウナあり、赤城山や関東平野を一望。

入浴料金：大人520円、小人260円、高齢者310円

タオルの有無：フェイスタオル販売あり

営業時間：

月～金10:00～20:00（最終受付19:30）

土日祝10:00～21:00（最終受付20:30）

効能：皮膚病、神経痛、婦人病、冷え性、肩こりなど

飲食・売店：展望レストラン、農産物直売所あり

通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇

詳細はこちら▷富士見温泉 見晴らしの湯ふれあい館

■補足メモ

・高台にあり、露天風呂からの夕景・夜景が特に美しい

・館内は広く清潔、家族連れやツーリング客に人気

■利用者メモ・ポイント

・「景色が素晴らしい」との口コミ多数

・「直売所の野菜が新鮮で安い」

【吉岡町】 道の駅 よしおか温泉

道の駅よしおか温泉

利根川沿いにある「リバートピア吉岡」は、良心的な料金で楽しめる日帰り温泉。

塩化物泉で湯冷めしにくく、旅の疲れをじんわり癒してくれます。

直売所や食堂も充実し、より快適に過ごしたい方はRVパークsmart道の駅よしおか温泉を！

■ 基本情報

名称：道の駅 よしおか温泉（みちのえき よしおか）

所在地：群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原2004

車中泊：△黙認傾向（公式案内なし・河川敷近くで静か）

駐車場：普通車210台、大型車30台、身障者用10台

トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり

■ 快適さ・設備

入浴施設：日帰り温泉「リバートピア吉岡」。露天風呂・内湯・サウナあり

入浴料金：大人600円、小人400円

タオルの有無：フェイスタオル販売あり

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

効能：ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉。慢性皮膚症、慢性婦人病、神経痛

飲食・売店：食堂・軽食コーナー、農産物直売所

通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇

詳細はこちら▷道の駅よしおか温泉

■補足メモ

・利根川沿いでロケーション良し

・入浴料金が安く、地元の方も多く利用

■利用者メモ・ポイント

・「コスパが最高」との口コミ多数

・露天からの川の眺めが開放的

【前橋市】道の駅 まえばし赤城

道の駅 まえばし赤城

2023年に開業した新しい道の駅で、温泉施設もピカピカ。

榛名山を望む露天やサウナがあり、 しっかり温まります。

広い駐車場や直売所、カフェも揃い、車中泊旅の拠点にも便利です。

■ 基本情報

名称：道の駅 まえばし赤城（みちのえき まえばしあかぎ）

所在地：群馬県前橋市田口町36

車中泊：△黙認傾向

駐車場：普通車414台、大型75台、思いやり駐車場8台

トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり

■ 快適さ・設備

入浴施設：「まえばし赤城温泉」施設（2023年開業）。露天・内湯・サウナあり

入浴料金：

平日大人600円、小人(小学生以下)300円、障害者500円

休日大人700円、小人(小学生以下)350円、障害者600円

タオルの有無：フェイスタオル販売あり

営業時間：9:00～22:00（最終受付21:30）

効能：サンゴライトバスソルトを導入、高い保湿効果、アトピー性皮膚炎の改善

飲食・売店：レストラン・カフェ・直売所充実

通信環境：Wi-Fi〇／携帯電波〇

詳細はこちら▷道の駅 まえばし赤城

■補足メモ

県内最大級規模の新設道の駅で設備が新しい

■利用者メモ・ポイント

・「施設がピカピカで気持ちいい」と評判

・「駐車場も広く車中泊向き」

【前橋市】道の駅 赤城の恵

あいのやまの湯

「富士見温泉 あいのやまの湯」を併設。

温泉はナトリウム・カルシウム・塩化物温泉で冷え性や疲労回復に効果あり。

農村風景に囲まれた静かな立地で、落ち着いたひとときを過ごせます。

直売所の新鮮野菜や食事処も人気です。

■ 基本情報

名称：道の駅 赤城の恵（みちのえき あかぎのめぐみ）

所在地：群馬県前橋市富士見町石井437-11

車中泊：△黙認傾向（仮眠OK)

駐車場：普通車：370台、大型12台、身障者用20台

トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり

■ 快適さ・設備

入浴施設：あいのやまの湯 8/21より再開！ 個人貸し切り部屋あり

入浴料金：大人520円、小人310円、障害者310円（プール利用料込）

タオルの有無：レンタルセット（バスタオル＆フェイスタオル）300円

営業時間：11:00～21:00 （※利用前に確認お願いします）

効能：ナトリウム・カルシウム・塩化物温泉。冷え性、神経痛、疲労回復

飲食・売店：直売所、レストランあり

通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇

詳細はこちら▷あいのやまの湯

■補足メモ：

・周辺は農村風景広がる静かな立地

・赤城山観光の拠点にも便利

■利用者メモ・ポイント

・「静かで落ち着く」との声多数

・「温泉はやや熱めでさっぱり系」

まとめ

群馬の道の駅は、単なる休憩場所ではなく、温泉や地元グルメを楽しめる“旅の目的地”そのもの。

キャンピングカー旅なら、ドライブ途中に観光や買い物、食事を楽しんだあと、場所を移動することなくそのまま温泉でリラックス…そんな贅沢な過ごし方が叶います。

今回ご紹介した8つの道の駅は、それぞれ異なる泉質や景観を持ち、訪れるたびに新しい発見があります。

なお、道の駅は現在「車中泊公認」とはされておらず、あくまで「仮眠・休憩はOK」というスタンスです。

長時間滞在や宿泊利用は控え、マナーを守りながら活用しましょう。次のキャンピングカー旅では、群馬の温泉道の駅をめぐりながら、ゆったりと心も体も温まる時間を楽しんでください。