【群馬】ドライブで寄りたい温泉道の駅8選｜仮眠OK＆直売所充実
キャンピングカーで巡る旅の楽しみといえば、自由に好きな場所へ立ち寄れること。そして、旅の疲れを癒してくれるのはやっぱり温泉ですよね。
群馬県には、豊かな自然に囲まれた温泉付きの道の駅が点在し、車中泊やドライブ旅の拠点として最適です。
絶景露天風呂や地元の味覚が楽しめる直売所など、魅力あふれるコンテンツがいっぱいの道の駅をまとめました。
次の群馬旅では、ぜひ立ち寄りリストに加えてみてください。
※2025年8月18日時点で車中泊可能と確認済み（電話確認）
【沼田市】道の駅 白沢
赤城山を望む絶景露天が人気の「望郷の湯」を併設。
アルカリ性単純泉は冷え性や疲労回復に効果があり、肌がつるつるになると評判です。
展望レストランや直売所も充実しており、観光やドライブの合間にぴったりです。
■ 基本情報
名称：道の駅 白沢（みちのえき しらさわ）
所在地：群馬県沼田市白沢町平出1297
車中泊：△黙認傾向（公式案内なし。利用者によると、夜間は比較的静かで滞在可能）
駐車場：普通車：200台、大型：5台、身障者用4台
トイレ：24時間利用可能。
■ 快適さ・設備
入浴施設：白沢高原温泉「望郷の湯」併設。露天風呂、大浴場、サウナ、ジャグジーあり。絶景の露天が魅力。
入浴料金：2時間：大人700円、小人400円 他、4時間・6時間・1日料金などあり。
タオルの有無：バスタオル（レンタル）350円 フェイスタオル（販売）250円
営業時間：10:00～21:00（施設全体）
効能：アルカリ性単純温泉。冷え性、関節痛、神経痛、筋肉痛などに効能あり。
飲食・売店：展望レストランや軽食・喫茶、農産物直売所あり。ソフトクリームなども人気。
通信環境：Wi-Fiあり
詳細はこちら▷望郷の湯
■補足メモ
・道の駅全体として展望と自然が魅力。赤城山や河岸段丘の眺望が絶景。内装も木を使った落ち着いたデザイン
・客層はスキー帰りや観光ドライブが多く、混雑することもある点には注意してください
■利用者メモ・ポイント
・「露天風呂からの景色が最高」との声多数。リピーター続出の声もあり
・温泉は泉質が良く、景色も美しい。ツルツルとしたお湯が好評
・洗い場や脱衣所が狭く、混雑時は順番待ちが発生する
・貴重品用ロッカーが少ないのが難点との口コミも
【高山村】道の駅 中山盆地
田園風景を眺めながら入れる「ふれあいプラザ いぶきの湯」が魅力。
弱アルカリ性の湯は肌にやさしく、星空を眺めながらの露天風呂は格別です。
直売所では新鮮な野菜やご当地グルメも楽しめ、滞在型にもおすすめです。
■ 基本情報
名称：道の駅 中山盆地（みちのえき なかやまぼんち）
所在地：群馬県吾妻郡高山村中山2357-1
車中泊：△黙認傾向（公式案内なし・静かな環境から夜間滞在可能との声あり）
駐車場：普通車153台、大型車6台、障害者用6台
トイレ：24時間利用可能
■ 快適さ・設備
入浴施設：高山温泉「ふれあいプラザ」。弱アルカリ性天然温泉「いぶきの湯」。露天風呂や大浴場を備え、田園風景と満天の星を楽しめます。
入浴料金：3時間まで 大人（中学生以上）600円、子供（3歳～小学生）：300円
タオルの有無：タオルセット（フェイタオル・バスタオル）：300円
営業時間：日帰り温泉 10:00～21:00、直売所やレストランは別時間帯設定
効能：泉質は弱アルカリ性で、肌に優しくリフレッシュ効果あり。景色との調和も魅力的
飲食・売店：農産物直売所（高山村の野菜・手作り加工品）、レストラン（ビーツラーメン、そばいなり、ソフトクリームなど有）
詳細はこちら▷道の駅 中山盆地
■補足メモ
田んぼアートや緑豊かな公園、コテージ宿泊もあり、滞在型にも最適な設計
■利用者メモ・ポイント
「星空露天や景観が好評で、癒しに最適なスポット」「直売所や地元食材の豊富さも魅力」「授乳室が無い、あるいは時間外で利用できないことがある」
【東吾妻町】道の駅 あがつま峡
吾妻川沿いにある「天狗の湯」は、露天風呂から渓谷美を望める癒しの湯。
ナトリウム-硫酸塩泉で冷え性や疲労回復にも効果的です。
無料の足湯やドッグランもあり、家族連れやペット旅にも人気のスポットです。
■ 基本情報
名称：道の駅 あがつま峡（みちのえき あがつまきょう）
所在地：群馬県吾妻郡東吾妻町大字三島6441
車中泊：△黙認傾向（公式案内なし。夜間は比較的静かで滞在可能との口コミあり）
駐車場：普通車80台、大型車11台、身障者用4台
トイレ：24時間利用◎、ウォシュレットあり、清掃状況良好との声多数
■ 快適さ・設備
入浴施設：吾妻峡温泉「天狗の湯」併設。内湯・露天風呂。
入浴料金：中学生以上500円、3歳～小学生：250円、3歳未満無料
タオルの有無：フェイスタオル販売あり（200円程度）、バスタオルレンタルあり
営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）
効能：カルシウム・ナトリウム・硫酸塩・塩化物温泉。動脈硬化症、きりきず、冷え性、疲労回復などに効果
飲食・売店：地元野菜の直売所、軽食コーナー、食事処
通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇（主要3キャリア対応）
詳細はこちら▷道の駅 あがつま峡
■補足メモ
・足湯コーナーは無料で利用可能（温泉棟の外にあり）
・吾妻峡散策路の入口にも近く、紅葉時期は特に人気
・周辺には芝生広場やドッグランもあり、ペット連れにも便利
■利用者メモ・ポイント
・「露天風呂からの眺めが最高」との声多数
・足湯や芝生広場で子どもも楽しめるため、家族連れに好評
・直売所の野菜や舞茸は新鮮で安いと評判
【中之条町】道の駅 六合
「応徳温泉 くつろぎの湯」では、山々に囲まれた露天で四季の風景を堪能。
硫酸塩泉は長湯に向いており、のんびり過ごしたい人におすすめです。
花豆スイーツや山菜など、地元ならではの味覚も楽しめます。
■ 基本情報
名称：道の駅 六合（みちのえき くに）
所在地：群馬県吾妻郡中之条町大字小雨22 （花まめの里）
車中泊：△黙認傾向（公式案内なし。夜間は比較的静かで滞在可能との口コミあり）
駐車場：普通車60台、大型車1台、身障者用1台
トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり、清掃状況良好
■ 快適さ・設備
入浴施設：併設の「応徳温泉 くつろぎの湯」。内湯・露天風呂あり、周囲は山々に囲まれ四季の景色が楽しめる。
入浴料金：大人500円、小人300円
タオルの有無：フェイスタオル販売あり（200円程度）
営業時間：12:00～20:00（最終受付19:30）
効能：ナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物温泉。筋肉痛、神経痛、疲労回復、冷え性など
飲食・売店：地元特産の花豆を使ったスイーツや、山菜・きのこ類の直売が人気。軽食コーナーでは山菜そば、花豆ソフトクリームなどが味わえる。
通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇（主要3キャリア対応）
詳細はこちら▷応徳温泉 お宿 花まめ
■補足メモ
・花豆スイーツや加工品が豊富でお土産選びに最適
・周囲は自然豊かで、秋は紅葉が見事
・近隣には野反湖や尻焼温泉など観光スポットも多数
■利用者メモ・ポイント
・「静かで落ち着いた雰囲気」との声が多い
・温泉はぬるめで長湯向き
・花豆ソフトは口コミ評価が高い
【前橋市】道の駅 ふじみ
赤城山南麓の高台にあり、見晴らし抜群の露天が魅力の「見晴らしの湯」。
体がぽかぽか温まり、疲労回復にも効果的です。
夜景や夕景を眺めながら浸かる温泉は、ドライブ後のご褒美に最適です。
■ 基本情報
名称：道の駅 ふじみ（みちのえき ふじみ）
所在地：群馬県前橋市富士見町石井1569-1
車中泊：△黙認傾向（公式案内なし・比較的静か）
駐車場：普通車205台、大型5台、身障者用8台
トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり、清掃状況良好
■ 快適さ・設備
入浴施設：富士見温泉 見晴らしの湯ふれあい館。大浴場・露天風呂・サウナあり、赤城山や関東平野を一望。
入浴料金：大人520円、小人260円、高齢者310円
タオルの有無：フェイスタオル販売あり
営業時間：
月～金10:00～20:00（最終受付19:30）
土日祝10:00～21:00（最終受付20:30）
効能：皮膚病、神経痛、婦人病、冷え性、肩こりなど
飲食・売店：展望レストラン、農産物直売所あり
通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇
詳細はこちら▷富士見温泉 見晴らしの湯ふれあい館
■補足メモ
・高台にあり、露天風呂からの夕景・夜景が特に美しい
・館内は広く清潔、家族連れやツーリング客に人気
■利用者メモ・ポイント
・「景色が素晴らしい」との口コミ多数
・「直売所の野菜が新鮮で安い」
【吉岡町】 道の駅 よしおか温泉
利根川沿いにある「リバートピア吉岡」は、良心的な料金で楽しめる日帰り温泉。
塩化物泉で湯冷めしにくく、旅の疲れをじんわり癒してくれます。
直売所や食堂も充実し、より快適に過ごしたい方はRVパークsmart道の駅よしおか温泉を！
■ 基本情報
名称：道の駅 よしおか温泉（みちのえき よしおか）
所在地：群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原2004
車中泊：△黙認傾向（公式案内なし・河川敷近くで静か）
駐車場：普通車210台、大型車30台、身障者用10台
トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり
■ 快適さ・設備
入浴施設：日帰り温泉「リバートピア吉岡」。露天風呂・内湯・サウナあり
入浴料金：大人600円、小人400円
タオルの有無：フェイスタオル販売あり
営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）
効能：ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉。慢性皮膚症、慢性婦人病、神経痛
飲食・売店：食堂・軽食コーナー、農産物直売所
通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇
詳細はこちら▷道の駅よしおか温泉
■補足メモ
・利根川沿いでロケーション良し
・入浴料金が安く、地元の方も多く利用
■利用者メモ・ポイント
・「コスパが最高」との口コミ多数
・露天からの川の眺めが開放的
【前橋市】道の駅 まえばし赤城
2023年に開業した新しい道の駅で、温泉施設もピカピカ。
榛名山を望む露天やサウナがあり、 しっかり温まります。
広い駐車場や直売所、カフェも揃い、車中泊旅の拠点にも便利です。
■ 基本情報
名称：道の駅 まえばし赤城（みちのえき まえばしあかぎ）
所在地：群馬県前橋市田口町36
車中泊：△黙認傾向
駐車場：普通車414台、大型75台、思いやり駐車場8台
トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり
■ 快適さ・設備
入浴施設：「まえばし赤城温泉」施設（2023年開業）。露天・内湯・サウナあり
入浴料金：
平日大人600円、小人(小学生以下)300円、障害者500円
休日大人700円、小人(小学生以下)350円、障害者600円
タオルの有無：フェイスタオル販売あり
営業時間：9:00～22:00（最終受付21:30）
効能：サンゴライトバスソルトを導入、高い保湿効果、アトピー性皮膚炎の改善
飲食・売店：レストラン・カフェ・直売所充実
通信環境：Wi-Fi〇／携帯電波〇
詳細はこちら▷道の駅 まえばし赤城
■補足メモ
県内最大級規模の新設道の駅で設備が新しい
■利用者メモ・ポイント
・「施設がピカピカで気持ちいい」と評判
・「駐車場も広く車中泊向き」
【前橋市】道の駅 赤城の恵
「富士見温泉 あいのやまの湯」を併設。
温泉はナトリウム・カルシウム・塩化物温泉で冷え性や疲労回復に効果あり。
農村風景に囲まれた静かな立地で、落ち着いたひとときを過ごせます。
直売所の新鮮野菜や食事処も人気です。
■ 基本情報
名称：道の駅 赤城の恵（みちのえき あかぎのめぐみ）
所在地：群馬県前橋市富士見町石井437-11
車中泊：△黙認傾向（仮眠OK)
駐車場：普通車：370台、大型12台、身障者用20台
トイレ：24時間利用可能、ウォシュレットあり
■ 快適さ・設備
入浴施設：あいのやまの湯 8/21より再開！ 個人貸し切り部屋あり
入浴料金：大人520円、小人310円、障害者310円（プール利用料込）
タオルの有無：レンタルセット（バスタオル＆フェイスタオル）300円
営業時間：11:00～21:00 （※利用前に確認お願いします）
効能：ナトリウム・カルシウム・塩化物温泉。冷え性、神経痛、疲労回復
飲食・売店：直売所、レストランあり
通信環境：Wi-Fiなし／携帯電波〇
詳細はこちら▷あいのやまの湯
■補足メモ：
・周辺は農村風景広がる静かな立地
・赤城山観光の拠点にも便利
■利用者メモ・ポイント
・「静かで落ち着く」との声多数
・「温泉はやや熱めでさっぱり系」
まとめ
群馬の道の駅は、単なる休憩場所ではなく、温泉や地元グルメを楽しめる“旅の目的地”そのもの。
キャンピングカー旅なら、ドライブ途中に観光や買い物、食事を楽しんだあと、場所を移動することなくそのまま温泉でリラックス…そんな贅沢な過ごし方が叶います。
今回ご紹介した8つの道の駅は、それぞれ異なる泉質や景観を持ち、訪れるたびに新しい発見があります。
なお、道の駅は現在「車中泊公認」とはされておらず、あくまで「仮眠・休憩はOK」というスタンスです。
長時間滞在や宿泊利用は控え、マナーを守りながら活用しましょう。次のキャンピングカー旅では、群馬の温泉道の駅をめぐりながら、ゆったりと心も体も温まる時間を楽しんでください。