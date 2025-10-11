ここが温泉旅館に！？宿泊客なら誰でも無料のパチスロルームに「すごい景色」

石川県七尾市の和倉温泉にある旅館・はまづる。

源泉かけ流しのお風呂と、バラエティ豊かな舟盛りが魅力の宿ですが、実は公式ホームページにも載っていない“秘密の部屋”があるとか……。

■ 宿泊客なら誰でも無料で利用できる、はまづるのパチスロルーム

このほどはまづる公式Xが投稿したのは、パチスロがずらりと並んだ館内施設の画像。パチンコ店かと見紛うような光景ですが、間違いなく和倉温泉の旅館・はまづる内の一室です。

はまづるにある“秘密の部屋”とは、この宿の6階、展望コーナーを改装して作った場所にある「パチスロルーム」のこと。全部で42台が稼働しているここでは、宿泊客は誰でも、無料で遊ぶことができるというのです。

旅館にゲームセンターがあるのは定番ですが、パチスロルームがあるのは非常に珍しい。少なくとも筆者は見たことがありません。

並んでいる機種は懐かしいものから、タイアップ機までさまざま。幅広いパチスロユーザーが楽しめるラインナップとなっています。

スロッター垂涎の館内施設を取り上げた投稿に、リプライ欄では「是非行きたい」「すごい景色だ」「朝から晩まで回したい！」などと心を掴まれる人が多く見受けられました。

はまづるのチェックイン時刻は15時ですが、ルームへは14時から入ることができるとのこと。また基本の稼働時間は朝7時ごろから夜10時までですが、事前の希望があれば延長は可能。そのほかお正月などスロッターが多い日などでオールナイトを希望する声があれば、都度対応を考えるそうです。

■ 元は1階に展開も……2024年の能登半島地震で被災

オーナーの話によると、このパチスロルームはもともと館内1階にて展開していたそうです。団体客用のラウンジだった場所を、一般・家族連れ客が増えてきたのを受け「無料で遊んでもらえればいいかな」という思いで改装したのが始まりです。

当初はオーナーが20代の頃から所有していた6台を置いただけの、小ぢんまりした空間だったようです。

しかし2024年1月1日に発生した能登半島地震により、はまづるも被災。パチスロルームのある1階部分が壊れて使えなくなってしまいました。

宿はその後1年7か月の休業を経て再オープンすることになるのですが、建物を修復する際に他の設備との兼ね合いでパチスロルームを置く場所が迷子状態に。

そのときオーナーは館内6階にある見晴らしのいい展望コーナーが、あまり利用されていないことを思い出し、そこを新たなパチスロルームにすることに決めたとのことです。

最初は6台から始まったはまづるのパチスロルーム。その後少しずつ買い足して増えていき、遊技機の販売商社と縁ができて支援を受けることになったのをきっかけに、爆発的に台が増加。

現在では42台が稼働しており、ちょっとしたパチンコ店よりも大きい規模になっています。ここからさらに拡大していく可能性も……？と期待してしまいますが、オーナーは「場所的にはもう拡大しません」「（42台以上）入れれば入るけど、もう十分」と話しています。

ただ、支援なども含めて「マシンを譲りたい」という声はたくさんあるため、台の入れ替えはありえるとのことです。

■ なぜ公式ホームページにパチスロルームの説明がない？

パチスロルームを利用する客の数は日によって異なり、少ない日は1〜2人。多いと10人弱になるそうです。最近ではYouTuberが撮影で訪れることもあるようで「これから利用者が増える可能性はあります」とオーナーは話します。

しかし気になるのが、これほどまでにユニークな設備を持ちながら、公式ホームページには一切説明がない点。

そのことをオーナーにうかがってみると、実はチェックイン時にもパチスロルームについては説明しないのだとか。

ほかの館内設備やサービスについては説明するものの、パチスロルームについては部屋にある案内の冊子に記載するのみ。

理由についてオーナーは「完全に棲み分けてしまった方が、両方のお客様が楽しめる」からだと話します。

Xなどではパチスロルームで注目を集めているものの「宿泊客はパチスロをしない一般層の方が多い」とオーナー。そのためどちらも心地よく過ごせる「知る人ぞ知る」ような形式にしているようです。

そんなはまづるはパチスロルームのほか、素泊まりを含めた全宿泊客が利用できるサービスとして「オールインクルーシブ」のシステムを採用。

チェックインを済ませたあとはビールを含む飲み放題とお菓子食べ放題を利用することができ、これが非常に満足度が高いそうです。入館するなりビールサーバーに向かい「いいわぁ、ここ」とくつろぐ人もいるのだとか。

パチスロ機で遊び、飲み物とお菓子で休憩し、またパチスロ機で遊ぶ。そしてゆっくり浸かることのできる源泉かけ流しの温泉もある。極楽とはこういう場所を指すのかもしれませんね。

筆者は一度泊まったが最後、家に帰る気を完全に消失する自信があります。

