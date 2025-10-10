¤Ê¤¼¿Í¤Ï·ã¿ÉÎÁÍý¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡© Ç¾²Ê³Ø¤ÈºÇ¿·¸¦µæ¤Ç²òÌÀ¤¹¤ë¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤È¥ê¥¹¥¯
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤òÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤«µÞ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ï·ã¿É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡×¤ò²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Åâ¿É»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¿ÉÌ£À®Ê¬¤Ï¡¢Ì£é²¤Ç¤Ï´¶ÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´¶³Ð¿À·Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖTRPV1¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥¤¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£TRPV1¤Ï¡¢43¡î°Ê¾å¤ÎÇ®¤äÄË¤ß¤Ë¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡×¡Ö¥«¡¼¥Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤¬¡ÖÄË¤ß¡×¤ä¡ÖÇ®¤µ¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤äÇ®¤ÏÆ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÇ½Åª¤ËÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§1. ¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ê¥Ù¡¼¥¿¡¦¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ë
¿É¤µ¤Ë¤è¤ë¡ÖÄË¤ß¡×¤Î»É·ã¤òÇ¾¤¬´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤«¤é¡Ö¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢ÄÃÄË¸ú²Ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¥â¥ë¥Ò¥Í¤Î¿ôÇÜ¤ÎºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂ¿¹¬´¶¤äµ¤Ê¬¤Î¹âÍÈ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§2. ¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó
¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬Ê¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¼¡¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤È¤¤¤¦¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤òÊ¬Èç¤·¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ï¡Ö²÷´¶¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ä¤ëµ¤¤ä¶½Ê³¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´î¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Íßµá¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÊÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¡Ë¢ª¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢¹¬Ê¡´¶¤ä¹âÍÈ´¶¤òÆÀ¤ë¢ª¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë²÷´¶¤òµá¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ì¼ï¤Î¡Ö²÷´¶¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬Ç¾¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤Ë¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¡×¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ë¤Ï·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢È¯´À¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹ºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÁÖ²÷´¶¤¬¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ²±¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¡¢½ë¤¤µ¤¸õ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿É¤¤¿©¤ÙÊª¡Ê²ÐÆé¡Ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢½ëÇ®´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÈ¯´À¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´À¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ë¤¤ÃÏ°è¤Ç¿Í¡¹¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¿Ì±Â²¥³¥Û¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄ¹´üÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿É¤¤¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¡Ê¿´Â¡¡¦´ÎÂ¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¡Ë¤ÎÏ·²½¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ·²½¤Î¿Ê¤ßÊý¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åâ¿É»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ê¤É¤¬»ý¤Ä¡Ö¹³»À²½ºîÍÑ¡×¤ä¡Ö¹³±ê¾ÉºîÍÑ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëÅâ¿É»Ò¤Ë¤Ï¡¢¿©ÍßÁý¿Ê¡¢·ò°ß¡¢»éËÃÇ³¾Æ¡¢ÌÈ±ÖÎÏÁýÂç¤Ê¤É¤ÎÌôÍýºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÄÃÄË¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆTRPV1ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡ËÌô¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ï¾¯ÎÌ¤Ê¤é°ßÇ´Ëì¤ò¼é¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤ÈµÕ¤Ë°ß¤ÎÇ´Ëì¤ò¼å¤á¡¢°ßÄÙáç¤Ê¤É¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿É¤¤¥¥à¥Á¤ò¿©¤Ù¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°ßÄÙáç¤ÇÇº¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
Å¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ò¹¯¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤äÇ´Ëì¤Î±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇ¡¢¹â·ì°µ¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ÏÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î´í¸±À¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿¹â¹»À¸¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÎ¤Ë¤è¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡Ö²á¤®¤¿¤ë¤Ï¤Ê¤ªµÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬Ç¡¤·¡×¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿É¤¹¤®¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤ä¸µµ¤¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ·ò¹¯¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡Ö·ã¿ÉÎÁÍý¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£»²¹ÍÊ¸¸¥
1. Hongqiao Qin, Jianghua Chen, Jiaqi Niu,et al. Dietary habit helps improve people's adaptability to hot climates: a case study of hotpot in Chongqing, China.Int J Biometeorol
. 2025 Jun;69(6):1311-1324.
2. Ning Zhang, Feng Hong, Yi Xiang, et al.Spicy food consumption and biological aging across multiple organ systems: a longitudinal analysis from the China Multi-Ethnic cohort.Nutr J
. 2025 May 23;24(1):86.
3. ËÙ¹¾½Ó¼£, ÅÄÅè¸ø¿Í, ¾¾ËÜ·ò¼¡Ïº.¾Ã²½´É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤½¤Îµ¡Ç½¡§¿ÉÌ£¤Ï°ßÄ²¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦.YAKUGAKU ZASSHI 2018;138:1003-1009.
¢§½©Ã« ¿Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾®»ù¿À·Ð³Ø¡¦»ùÆ¸Àº¿À²Ê¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¾®»ù²Ê°å¡¦µßµÞµßÌ¿»Î¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï4»ù¤ÎÉã¡£»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ÈÇ¾¤Ë´ó¤êÅº¤¦ËÉÙ¤ÊÎ×¾²·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Éý¹¤¤°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:½©Ã« ¿Ê¡Ê°å»Õ¡Ë)
¡Ö¤Ê¤¼¤«µÞ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¿É¤µ¡×¤ÏÌ£³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡© Ç¾¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÄË¤ß¤ÈÇ®¡×¤ÎÀµÂÎ¤Þ¤º¡¢Èó¾ï¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤ªÏÃ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¿É¤µ¡×¤ÏÌ£³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÌ£¤Ë¤Ï¡¢´ÅÌ£¡¦±öÌ£¡¦»ÀÌ£¡¦¶ìÌ£¡¦¤¦¤ÞÌ£¤Î5¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÀå¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ£é²¡Ê¤ß¤é¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê´ï´±¤Ç´¶¤¸¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åâ¿É»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¿ÉÌ£À®Ê¬¤Ï¡¢Ì£é²¤Ç¤Ï´¶ÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´¶³Ð¿À·Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖTRPV1¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥¤¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£TRPV1¤Ï¡¢43¡î°Ê¾å¤ÎÇ®¤äÄË¤ß¤Ë¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡×¡Ö¥«¡¼¥Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤¬¡ÖÄË¤ß¡×¤ä¡ÖÇ®¤µ¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤äÇ®¤ÏÆ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÇ½Åª¤ËÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼·ã¿É¤Ï¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© Ç¾Æâ¥Û¥ë¥â¥ó¤È²÷´¶¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÈëÌ©ËÜÍè¤Ê¤é¡ÖÄË¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¿É¤µ¤ò¡¢¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£
¢§1. ¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ê¥Ù¡¼¥¿¡¦¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ë
¿É¤µ¤Ë¤è¤ë¡ÖÄË¤ß¡×¤Î»É·ã¤òÇ¾¤¬´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤«¤é¡Ö¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢ÄÃÄË¸ú²Ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¥â¥ë¥Ò¥Í¤Î¿ôÇÜ¤ÎºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂ¿¹¬´¶¤äµ¤Ê¬¤Î¹âÍÈ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§2. ¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó
¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬Ê¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¼¡¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤È¤¤¤¦¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤òÊ¬Èç¤·¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ï¡Ö²÷´¶¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ä¤ëµ¤¤ä¶½Ê³¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´î¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Íßµá¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÊÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¡Ë¢ª¦Â-¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢¹¬Ê¡´¶¤ä¹âÍÈ´¶¤òÆÀ¤ë¢ª¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë²÷´¶¤òµá¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ì¼ï¤Î¡Ö²÷´¶¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬Ç¾¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤Ë¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¡×¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ë¤Ï·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢È¯´À¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹ºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÁÖ²÷´¶¤¬¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ²±¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚºÇ¿·¸¦µæ1¡Û¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç½ë¤µ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡© ²ÐÆé¤Î³¹¡¦½Å·Ä¤«¤é¤ÎÊó¹ðÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ë¤¤ÅÔ»Ô¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢·ã¿É¤Î¡Ö²ÐÆé¡Ê¤Ò¤Ê¤Ù¡Ë¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÃæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ»ï¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¡¢½ë¤¤µ¤¸õ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿É¤¤¿©¤ÙÊª¡Ê²ÐÆé¡Ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢½ëÇ®´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÈ¯´À¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´À¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ë¤¤ÃÏ°è¤Ç¿Í¡¹¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÚºÇ¿·¸¦µæ2¡Û¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¡ÖÏ·²½¡×¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡© Â¡´ï¤Î¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ä²ÄÇ½À¤È¤Ï¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ä½ë¤µÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ê¡ÖÏ·²½¡×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸¦µæ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¿Ì±Â²¥³¥Û¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄ¹´üÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿É¤¤¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¡Ê¿´Â¡¡¦´ÎÂ¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¡Ë¤ÎÏ·²½¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ·²½¤Î¿Ê¤ßÊý¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åâ¿É»Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ê¤É¤¬»ý¤Ä¡Ö¹³»À²½ºîÍÑ¡×¤ä¡Ö¹³±ê¾ÉºîÍÑ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ä¡Ä¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤Î¸úÇ½¤È¥ê¥¹¥¯¡¦·ò¹¯Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ö¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ä¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É±ü¿¼¤¤¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëÅâ¿É»Ò¤Ë¤Ï¡¢¿©ÍßÁý¿Ê¡¢·ò°ß¡¢»éËÃÇ³¾Æ¡¢ÌÈ±ÖÎÏÁýÂç¤Ê¤É¤ÎÌôÍýºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÄÃÄË¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆTRPV1ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡ËÌô¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ï¾¯ÎÌ¤Ê¤é°ßÇ´Ëì¤ò¼é¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤ÈµÕ¤Ë°ß¤ÎÇ´Ëì¤ò¼å¤á¡¢°ßÄÙáç¤Ê¤É¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿É¤¤¥¥à¥Á¤ò¿©¤Ù¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°ßÄÙáç¤ÇÇº¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
Å¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ò¹¯¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤äÇ´Ëì¤Î±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇ¡¢¹â·ì°µ¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ÏÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î´í¸±À¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿¹â¹»À¸¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÎ¤Ë¤è¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡Ö²á¤®¤¿¤ë¤Ï¤Ê¤ªµÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬Ç¡¤·¡×¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿É¤¹¤®¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤ä¸µµ¤¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ·ò¹¯¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡Ö·ã¿ÉÎÁÍý¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£»²¹ÍÊ¸¸¥
1. Hongqiao Qin, Jianghua Chen, Jiaqi Niu,et al. Dietary habit helps improve people's adaptability to hot climates: a case study of hotpot in Chongqing, China.Int J Biometeorol
. 2025 Jun;69(6):1311-1324.
2. Ning Zhang, Feng Hong, Yi Xiang, et al.Spicy food consumption and biological aging across multiple organ systems: a longitudinal analysis from the China Multi-Ethnic cohort.Nutr J
. 2025 May 23;24(1):86.
3. ËÙ¹¾½Ó¼£, ÅÄÅè¸ø¿Í, ¾¾ËÜ·ò¼¡Ïº.¾Ã²½´É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤½¤Îµ¡Ç½¡§¿ÉÌ£¤Ï°ßÄ²¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦.YAKUGAKU ZASSHI 2018;138:1003-1009.
¢§½©Ã« ¿Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾®»ù¿À·Ð³Ø¡¦»ùÆ¸Àº¿À²Ê¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¾®»ù²Ê°å¡¦µßµÞµßÌ¿»Î¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï4»ù¤ÎÉã¡£»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ÈÇ¾¤Ë´ó¤êÅº¤¦ËÉÙ¤ÊÎ×¾²·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Éý¹¤¤°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:½©Ã« ¿Ê¡Ê°å»Õ¡Ë)