投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で「オリオンビールIPOの闇を暴く！初値が爆上がりするのは良いことか？」と題した動画を公開。オリオンビールのIPO（新規株式公開）を事例に、公募価格を大幅に上回る初値がつく現状の裏側と、証券会社が持つ構造的な問題点に鋭く切り込んだ。



動画で田端氏は、オリオンビールの公募価格850円に対し、初値が1863円と2倍以上に高騰した現象を取り上げる。多くの個人投資家がIPO株の抽選に申し込んでも「当たらない」という現状について、沖縄に優先的に株が割り当てられる「地元枠」の噂に触れつつ、より本質的な問題は証券会社の配分方法にあると指摘した。田端氏は、野村證券の「募集等に係る株式等の販売に関する基本方針」を画面に映し、「一定割合について抽選を行い」という一文を強調。これは「全部が抽選ではない」ことを意味し、抽選によらない「裁量配分」が存在する証拠だと断じた。



さらに田端氏は、この裁量配分が「当社との取引状況、お預りの状況、金融商品投資についての知識・経験」などを考慮して行われると明記されている点を挙げ、事実上、証券会社にとっての「お得意様」が優遇される仕組みになっていると解説する。「特定の客様に過度に集中した販売を行うことのないよう留意いたします」との記述についても、「裏を返せば、過去にそういうことがあったということ」と皮肉を交えて分析した。田端氏は、こうした未公開株の有利な配分は過去に贈収賄事件にまで発展した「リクルート事件」の構造と類似していると警鐘を鳴らす。



この投稿には『すごいなー。田端さん、証券会社の一番の闇に切り込んでる。』などのコメントが寄せられた。田端氏は、そもそも初値が高騰するのは公募価格が不当に安く設定されているからであり、企業が本来得られたはずの資金調達の機会を損失していると主張。「主幹事は転売ヤーみたいなもの」と証券会社の役割を痛烈に批判し、なぜ資本主義の原則であるオークション形式が導入されないのかと、株式市場の不合理な慣行に最後まで疑問を投げかけた。