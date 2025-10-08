三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は今月1日、30分拡大でスタート。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第1話は「ここは八分坂」。1984年（昭和59年）秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵・久部三成（菅田将暉）は、路頭に迷っていた。あまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。あてもなく彷徨う久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街。ネオンが光るその商店街は「八分坂（はっぷんざか）」。渋谷駅から8分でたどり着くことからから八分坂と呼ばれ…という展開。

タレントの堺正章が特別出演。役柄と登場シーンは初回オンエア内で判明と告知されていたが、演じるのはWS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）が見ているテレビに映ったポニー田中役。「パピプペ、ポニー田中でっす。今夜は最高のゲストが来てくれました」。番組の司会を務めるタレントのようだ。

登場シーンは約7秒。SNS上には「堺正章さんはどこにいた？」「気が付かなかった」「えっ、出番これだけ？」「テレビ画面w」「（WS劇場の客引き・うる爺役）井上順さんと絡んでほしい」などの声。見つけられない視聴者もいたようだ。第2話以降も注目される。