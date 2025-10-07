ベビーカーを貸したら「くれたと思った」と友人。その非常識さに、絶句した【ママリ】
物貸し借りは、口約束だとトラブルを招くことがありますよね。この記事では投稿者さんが、ベビーカーを貸した際に起きたトラブルをご紹介します。ベビーカーを返してほしいというやり取りの中なかで、投稿者さんは既読無視を受ける始末。自分と相手の常識が、思わぬとこで違うことが明らかになり、投稿者さんは困惑してしまいました。
お友達の非常識な行動にあっけにとられた投稿者さんでしたが、ママリユーザーからは泣き寝入りをせず、しっかり意見すべきという強気な声が多く寄せられました。確かに「ベビーカーを貸して」と言っておきながら、いつの間にか“もらった”ことにしてしまうのは図々しさを感じてしまいます。
貸したはずのベビーカー、相手はもらったと思っていて…
普通ベビーカーあげたらお礼渡しますよね？笑
友達がベビーカー貸してほしいと言われ
綺麗なあまり使ってないB型ベビーカーを貸しました！
下の子が産まれたのでそろそろ返して欲しいなと
LINEしたら、え？くれたんじゃないの？と言われ…
じゃあもう新しいの買うわ…とLINEしました
そしたら既読無視
普通お礼しません？
ほぼ新品のB型ベビーカーですよ😭💢💢
貸したと思っていたベビーカーが、いつの間にか「あげたこと」になっていた…そんな状況に戸惑う投稿者さん。たとえ相手が勘違いしていたとしても、やり取りの軽さに驚いてしまいますよね。しかも、ベビーカーを譲った相手からのLINEを既読スルーする対応も誠実とは言えません。
決して安くはないベビーカーを「もらった」と思い込まれてしまえば、黙って泣き寝入りするのはつらいもの。とはいえ、感情的に伝えると関係がこじれる可能性もあります。
もらったと思っていたなら、なおさら誠意をみせてほしい！
友達に貸したベビーカーがあげたことになっていたことに驚きを隠せない投稿者さん。この投稿に対してママリユーザーから断固妥協しない意見が寄せられました。
まず貸してと言わないですし
貰ったとどうやったら勘違いするのかも
謎すぎですね😂😂
私は貸してって言われたから
貸したつもりなんだけど貰うなら
ほぼ使ってなくて新品のやつだったから
欲しいなら5000円で売ってあげるよ
でいいんじゃないですかね？😂
もーこれで不仲になってもそんな友達
いらないですよね🥹
私は5000円もらうのも悔しいので、ベビーカー返品してもらいます🤣
旦那があげるつもりじゃなかったのにって怒ってるから、私も困るから返してください。◯日に取りに行きます。と言って返してもらって縁切ります🤣
ちょっと口悪くなりますが、お友達…厚かましいですね
「私の伝え漏れかもしれないけどベビーカーは貸してあげてるつもりだったんだよね。もう新しいの買うからその代わりにほぼ新品のチャイルドシートちょうだい。持ちつ持たれつだよね」って伝えてみては😊？
「くれたと思っていた」という言い訳で、返さずに済ませようとしているようにも思えてしまいますよね。
お友達との関係にヒビが入るのは心配ですが、今回の件は今後の付き合い方を見直すきっかけにもなるかもしれません。
