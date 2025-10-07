11月7日に公開される『プレデター：バッドランド』の新予告と本ポスターが公開された。

参考：エル・ファニングが下半身破損の謎のアンドロイドに 『プレデター：バッドランド』予告編

1987年に公開された第1作目から、クロスオーバー作品も含め全7作品、世界中でカルト的人気を誇るシリーズ『プレデター』。高度な科学技術を駆使した武器を持つ宇宙で最も危険な戦士プレデターと人類の攻防を描き、世界的な人気を誇ってきたシリーズだが、本作ではプレデターを敵ではなく主人公として描くシリーズ初となる試みに挑む。

絶対生存不可能な最悪の地、バッドランド。そこに追放されたのは、掟を破った若きプレデター・デク。次々と敵に襲われる彼の前に現れたのは、上半身しかないアンドロイド・ティア。“狩り”に協力すると陽気に申し出る彼女には、ある目的があった。“究極の敵”を狩って真の“プレデター”になれるのか、それとも“獲物”になってしまうのか。

プレデターの協力者となる謎の少女を演じるのは、『マレフィセント』『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』などのエル・ファニング。シリーズ前作『プレデター：ザ・プレイ』の監督と脚本を務め、第75回エミー賞監督賞と脚本賞にノミネートされたダン・トラクテンバーグが監督を務めた。

さらにトラクテンバーグはディズニープラス スターにて配信されている『プレデター』シリーズ初となるアニメーション『プレデター：最凶頂上決戦』の監督も務めており、ヴァイキング、忍者、パイロットといった新たなる敵とプレデターの戦いをアニメーションで描く。

公開された新予告は、凄まじいスピードでジャングルを滑落しながら、過酷な惑星・バッドランドに着陸するプレデターの姿で幕を開ける。投げ出された若きプレデター・デクは拳を地面に叩きつけ咆哮を上げる。

バッドランドでは、本の長い足を幹に絡ませるようにして進む巨大な生物、象のように長い鼻と固い襟を持つ生物、長い尾を持つ翼竜のような生物、実を爆弾のように破裂させ鋭い棘を飛ばす危険な植物など、異形の脅威が次々とデクに襲い掛かる。そんな彼が出会うのは、半身のアンドロイドの少女・ティア。極限の地で出会った2人はバッドランドを生き抜くべく、手を組むことに。

過酷な旅路の中で、バッドランド最強の敵である、全身に鋭い牙をまとった巨大な怪物と対峙する。さらに銃を構えた人間らしき部隊も参戦し、狩りは苛烈さを増していく。真紅の剣、羽のような形の盾など、プレデター独自の多彩な武器も登場する。

あわせて公開された本ポスターは、荒野を前に一人佇むデクの背中を捉えたティザーポスターとは対照的に、鬱蒼としたジャングルで植物の蔓や触手に囲まれる中、真紅に輝く剣を構えるデクと、銃を手にしたティアが背中合わせで共闘する姿を捉えている。

7月のサンディエゴ・コミコンにて、トラクテンバーグ監督は、「観客がプレデターの背中に“括り付けられて”旅をするーーそんな体験にしたかった。恐ろしくも反英雄的な存在と、まったく異なる少女が共に進む。この予測不能の冒険が『プレデター：バッドランド』なんです」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）