【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは６日、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）と提携すると発表した。

２０２６年後半から、オープンＡＩが整備する原子力発電所６基分に相当するデータセンターにＡＭＤの最新半導体が導入される。

契約は複数年で、金額は非公表。ＡＭＤは生成ＡＩの処理に使われるＧＰＵ（画像処理半導体）をオープンＡＩに供給する。ＡＭＤのＧＰＵが導入されるデータセンターの消費電力は計６００万キロ・ワットに上り、一般的な原発６基分に相当する。

また、提携の一環として、最大１億６０００万株のＡＭＤの普通株を取得できる新株予約権がオープンＡＩに発行された。ＧＰＵの導入状況などに合わせ、順次行使できる予約権の額が増加する。新株予約権がすべて行使された場合、オープンＡＩの出資比率は１０％程度になる見通し。

オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「ＡＭＤの高性能半導体により、優れたＡＩをすべての人により早く届けることが可能になる」との声明を出した。

発表を受け、６日の米株式市場でＡＭＤ株は２４％高と急騰した。

オープンＡＩは９月にも、米半導体大手エヌビディアと１０００万キロ・ワット規模のＡＩデータセンターの整備に向けて提携すると発表したばかり。エヌビディアはオープンＡＩに最大１００００億ドル（約１５兆円）を段階的に投資する。