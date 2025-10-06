〈「大谷翔平の試合中にも賭け金が…」収監間近の“胴元”がすべてを激白！ 元通訳・水原一平の常軌を逸したギャンブル実態「イッペイはマジでワイルドだよ（笑）」〉から続く

大谷翔平の元通訳・水原一平に大金を賭けさせた胴元の米国人、マシュー・ボウヤー氏（50）。有罪判決で収監直前の彼が、「週刊文春」の取材申し込みに応じた。

水原は6月から収監中

最大の資金源だった大谷マネー

水原経由の26億円にも上る大谷マネーは、ボウヤー氏最大の資金源だった。そこで買ったモノとは。

――お金を何に使った？

「俺は柔術スタジオもディーラーもしていて、元々稼ぎはあった。でもイッペイが顧客になってからは、生活がさらに派手になったな」

にやりとして振り返る。

「プライベートジェットに乗って、ラスベガス、バハマ、モンテカルロでカジノ三昧。ベントレーやランボルギーニ、ロールスロイスとか高級車も乗り回したよ。あの生活は、すごかった」

豪遊は長続きせず、23年10月に家宅捜索を受けた。

――直後に水原を脅した？

「捜索後の11月、友人が犬の散歩をする大谷を見かけた。俺は自分が見たことにして、（返済が滞っていた）イッペイに『大谷に声をかけようか？』と連絡した。すぐに返事が来て数日後に一部支払われた」

イッペイに最後まで聞けなかったこと

翌12月、水原とボウヤー氏らはスターバックスで集合。最後の対面だった。

――最後に何を話したのか。

「イッペイは口数が少なかった。俺が『どうしてる？』と聞くと『今キツくて』と言った。俺が店を去った後、仲間のマイクが『大谷の名前で日本酒を作ろう』とイッペイに相談し、彼は『無理だよ。どれだけの人が翔平とビジネスをしたがっていると思う？』と断ったそうだ」

そして、しみじみと言う。

「なんで大谷の口座なのか、結局1度もイッペイに突っ込んで聞けなかったな。人生って、答えを知りたくない時もあるだろ？」

24年3月、事件が報道され明るみに出た。

水原からの“最後のメッセージ”

「イッペイから『ニュースを見たか？』とメッセージが来た。『全て隠蔽だ』と俺が書くと『厳密に言えば、私は彼から盗んだ。もう終わりだ』と返してきた。確か翌日には俺の弁護士を紹介してほしいと連絡があった。結局自分で見つけたようだ」

禁錮4年9カ月の判決で収監中の水原に対し、ボウヤー氏には8月29日、同一年と一日の判決が下ったばかり。水原について当局に情報を提供するなど司法取引をしたと報じられている。

――水原に伝えたいことは？

「イッペイをハグしてあげたいよ。『大変だったな、本当にごめん』って伝えたい。ギャンブル依存症に支配されただけで、いいやつだよ」

――大谷選手には？

「申し訳ないよ。俺は大谷のファンだ。今回の件があっても『50-50』を達成した。メディア対応も大変だったのに。直接話したことはないが、人間性に感心するよ。優しくていい人だ」

「日本人の前で講演をしてみたい」

――これからどうするのか。

そう尋ねるとぱっと声のトーンを上げる。

「日本で本を出したいよ！ 日本人は俺より大谷やイッペイに興味があるから、2人に絞った内容にしよう。日本に行きたいな。豪華なホテルとフライトが用意されてギャラも良ければ、何千人もの日本人の前で講演をしてみたいんだ」

犯した罪への反省ではなく、今も尽きない欲望を語るボウヤー氏。だが男を待ち受けるのは、牢獄生活である。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月11日号）