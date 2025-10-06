ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤¬Â¤ÎÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡9·î7Æü¤«¤éÆþ±¡¡¢º¸ÂÉ¨¾å¤«¤é
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¡Ê50¡Ë¤¬¼ê½Ñ¤ÇÂ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Á°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤µ¤ó¤¬Â¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Î¡Ønote¡Ù¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÆóÏº¤ÎÍÎÁ¤Î¥Ö¥í¥°¡Önote¡×¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆóÏº¤¬·ÝÌ¾¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆóÏº²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤Î´ØÂÀ¤Ë¡ÖÄ¾Â°¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬¡¢Â¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£´Ø¤Ï¡Ö¤¤¤«¤¬¤«¤É¤¦¤«¤Ç¸ì¤ì¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤¹¤®¤Æ¡£Ã¯¤è¤ê¤â¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯¾Ð´é¤âÁý¤¨¤Æ¤¿¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹¤È¤È¤é¤¨¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö°ì»þ¤ÏÂ¤òÀÚ¤ë¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢´Ø¤â¡ÖÄË¤ß¤ËÊú¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¡¢Ì¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÚÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ïº¸Â¤ÎÉ¨¾å¤«¤é¤È¤·¡¢ÆóÏº¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤«¤ì¤¿´Ø¤Ï¡ÖËÍ¤È¤«¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡ÈÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¥³¥±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤°¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥é¤Ã¤È¡×Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¡È¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ½Ö´Ö¡¢·ë¹½²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Èº£Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤é¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£ÍµÈ¤¬¡ÖÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤À¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢´Ø¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Ê¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¶â½¸¤á¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£¡Ønote¡Ù¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤µÁÂ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£²Ð¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢»Å¹þ¤ß¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡×¤ÈÌ³¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂÎÄ´½½Ê¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ÆóÏº¤Ï2018Ç¯¤ËµÞÀ¿´ÉÔÁ´¡¦¸ÆµÛÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·½Å¾É²½¡¢´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¿Õ°Ü¿¢¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢4·î¤ËÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç9·î7Æü¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£