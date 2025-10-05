²Æ¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ë½©Åß¤Î´¥Áç...È±¤Î¥±¥¢¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡Ö¥í¥Õ¥È ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025AW¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Í¥½¨¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à3¤Ä¡£
¥í¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¤«¤é10·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥í¥Õ¥È ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025AW¡×¤òÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¡£"Playful Palettes¡¿Â¿ºÌ¤Ê¿§¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥í¥Õ¥ÈÀè¹ÔÈÎÇäÉÊ¤äÈÎÏ©¸ÂÄêÉÊ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ228¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Á´1008¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥í¥Õ¥È ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 202AWS¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¸¼¨²ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢È±¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¹á¤ê¤âÎÉ¤¤¤ÎºÇ¹â...
º£²ó¤Ç30²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥Õ¥È ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025AW¡×¤ò25Ç¯10·î10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£Â¿ºÌ¤Ê¥³¥¹¥á¤äÁÇÈ©¡¦ÁÇÈ±¤òÀ°¤¨¤ë¹âÊÝ¼¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬¿ôÂ¿¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤«¤é¡¢²Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ä½©Åß¤Î´¥Áç¤Ç²¿¤«¤ÈÇº¤ß¤¬¤Á¤ÊÈ±¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ò¥ê¥Ä¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¥ê¥Ú¥¢¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯
¥Ð¥é¥ó¥¹¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhiritu¡Ê¥Ò¥ê¥Ä¡Ë¡×¤Î¥¹¥à¡¼¥¹¡¦¥â¥¤¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£È±ÆâÉô¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤È±¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤¦¤Í¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ä¡¢È±¤¬¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¥¹¥à¡¼¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£È±ÆâÉô¤Î¿åÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¦¤Í¤ê¤ä¹¤¬¤ê¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌÓÀè¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ä¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ç»ÞÌÓ¡¦ÀÚ¤ìÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥â¥¤¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬´¥Áç¥À¥á¡¼¥¸¤ËµÛÃå¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤¬¥Ú¥¢¡¼¡õ¥à¥¹¥¯¡¢¥â¥¤¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤¬¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡õ¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡£¤É¤Á¤é¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤È»ýÂ³À¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1540±ß¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï³Æ180g¤Ç¤¹¡£
¡¦Gyutto¡Ê¥®¥å¥Ã¥È¡Ë ¥³¥ë¥»¥Ã¥È ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¥³¡¼¥àÉÕ¤¥»¥Ã¥È
È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä»ØÄÌ¤ê¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Àö¤¤Î®¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡£
¡Ö¥®¥å¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤¬È±¼Á¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢À®Ê¬¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¹¥Æ¥¢¡Ê¥¢¥ß¥Î¥¨¥Á¥ë¥Á¥ª¥³¥Ï¥¯»À¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤¬Çº¤ß¾¡¤Á¤Ê¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¸å¤Î»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¡¢È±Á´ÂÎ¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯¹¤¬¤Ã¤ÆÌÓÀè¤Þ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¤æ¤º¤Î¹á¤ê¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
200g¤ÎËÜÂÎ¤È¥³¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ1485±ß¡£¥³¡¼¥àÉÕ¤¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥á¥ë¥È ¥â¥¤¥¹¥È¥ª¥¤¥ë¡¿¥¹¥à¡¼¥¹¥ª¥¤¥ë
24Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥ë¥È¡×¤«¤é¡¢¥ª¥¤¥ë¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢ÈïËì´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¡£¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤È¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ª¥¤¥ë¡×¤È¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ±¤ò¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë¤¦¤ë¥Ä¥äÈ±¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¤¦¤Í¤êÈ±¤ÎÊä½¤¤ÈÌÓÎ®¤ì¤òÊäÀ°¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤µ¤é¥Ä¥äÈ±¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¥á¥ë¥È¤ÎÂ¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¡õ¥ß¥å¥²¡¢¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¥Ô¥ª¥Ë¡¼¡õ¥Õ¥£¥°¡£¹áÎÁ¤Î°ìÉô¤ËÅ·Á³À½Ìý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï¤É¤Á¤é¤â80g¡£¥í¥Õ¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ1540±ß¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤·¤Æ´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½©¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤µ¨Àá¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÈ±¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ²ÃÆ£¤ß¤º¤Û