男性が密かにドン引き…。SNSでやりがちな「恋愛NG投稿」
好きな人との距離を縮めるために活用するSNS。でも実は、投稿やストーリーズの使い方ひとつで「重い」「面倒くさい」と思われてしまうことも…。せっかくの恋がSNSのせいで遠ざかってしまうなんて、避けたいところです。そこで今回は、男性が密かにドン引きする“恋愛NG行動”を解説します。
男性の投稿に逐一チェック＆反応する
好きな男性の投稿に必ず「いいね」やコメントをつけたり、誰と一緒にいるかを詮索するようなリアクションは危険。最初は「見てくれてるんだ」と思ってくれても、そのうち「監視されてるみたい」と感じられやすい行動です。自由を尊重する余裕を見せることを意識しましょう。
“匂わせ投稿”は逆に不信感を与えることも
恋人がいることをさりげなくアピールしたくて、手元だけ写した写真や同じ場所を映したストーリーをあげる人もいるでしょう。でも、男性側からすると「なんで隠すの？」「堂々とできない関係なの？」と疑念が芽生えることも。SNSで恋を試すような行動は裏目に出がちです。
ネガティブな“かまって投稿”
「疲れた」「もうダメかも」など、意味深なひと言投稿はつい心配してもらいたくてやってしまいがち。でも彼からすると「どう返せばいいの？」と戸惑うことが多く、気づけばスルー対象に。弱さを見せるのは悪くありませんが、SNSではなく直接伝える方が誤解を生みにくいです。
SNSは恋を盛り上げるツールにもなりますが、使い方を誤ると逆効果。特に今回挙げた投稿は「距離を置きたい」という気持ちを呼びやすいので、十分に注意していきましょうね。
🌼好きじゃないからなおさら…。実は男性が迷惑に感じてる「女性のLINE」