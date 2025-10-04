巨大麻辣湯チェーン店を池袋で発見 109円均一トッピングは分かりやすくてデビューにもおすすめ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋の麻辣湯の店『張亮（ヂャンリョウ）麻辣湯池袋店』です。
分かりやすい料金、コク深いスープ万人ウケの巨大チェーン
中国に3000店舗以上、世界中に6000店舗近くある超巨大チェーン。
選べる具材は60種類以上とかなり豊富に揃い、どれもビニール袋に小分けされていて、ひとつ109円均一と値段も分かりやすく衛生的。乳白色のスープは30種類もの薬膳を使用しつつもクセがなくまろやかでコクもたっぷりだ。麺もモチモチちゅるんの牛筋麺のほか4種類から選べる。
スープ＋麺367円＋トッピング1品109円：合計1239円
『張亮（ヂャンリョウ）麻辣湯 池袋店』スープ＋麺 367円＋トッピング1品 109円：合計 1239円
『張亮（ヂャンリョウ）麻辣湯 池袋店』
池袋『張亮（ヂャンリョウ）麻辣湯池袋店』
［店名］『張亮（ヂャンリョウ）麻辣湯池袋店』
［住所］東京都豊島区西池袋1-29-3ロイヤル西池袋ビル7階
［電話］050-5854-8467
［営業時間］11時〜23時
［休日］無休
［交通］JR山手線ほか池袋駅西口（北）から徒歩1分
※画像ギャラリーでは、60種類以上の選べる具材の画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
…つづく「辛さレベル3〜5から厳選 夏の“辛い麺”3選！」では、 辛さレベル3〜5の中から厳選して、クセになる独自の辛旨麺を集めました！