全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋の麻辣湯の店『張亮（ヂャンリョウ）麻辣湯池袋店』です。

分かりやすい料金、コク深いスープ万人ウケの巨大チェーン

中国に3000店舗以上、世界中に6000店舗近くある超巨大チェーン。

選べる具材は60種類以上とかなり豊富に揃い、どれもビニール袋に小分けされていて、ひとつ109円均一と値段も分かりやすく衛生的。乳白色のスープは30種類もの薬膳を使用しつつもクセがなくまろやかでコクもたっぷりだ。麺もモチモチちゅるんの牛筋麺のほか4種類から選べる。

スープ＋麺367円＋トッピング1品109円：合計1239円

［住所］東京都豊島区西池袋1-29-3ロイヤル西池袋ビル7階

［電話］050-5854-8467

［営業時間］11時〜23時

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか池袋駅西口（北）から徒歩1分

