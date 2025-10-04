ちいかわベーカリー1周年！アニバーサリー限定アイテム＆キャンペーン情報
原宿・表参道で愛され続ける「ちいかわベーカリー」が、2025年10月29日で1周年を迎えます。これまでのご愛顧に感謝し、10月25日から「1st Anniversary Celebration」を開催。記念限定のパンやラスク、オリジナルグッズ、購入特典やコラボ企画まで盛りだくさん♡ファン必見の内容で、周年祭だけの特別感を存分に楽しめます。
アニバーサリー限定パンとラスク
1周年を祝う限定メニューには、人気キャラをモチーフにしたパンが勢ぞろい。
報酬袋焼き（550円）…あんバター入りのユニークな仕立て
くまさんポシェットパン（550円）…フランボワーズソース入りメロンパン風
さすまたスティックパイ（ちいかわ／ハチワレ）（各550円）…シュガーがけの甘いパイ
討伐棒チーズパン（550円）…香ばしいチーズ入り
さらに、キャラクターパンも登場。
ハチワレ食パン（950円）…チョコを練りこんだ甘めの味わい
うさぎ食パン（950円）…チーズ入りでほんのり塩味
ラスクはバリエーション豊富♪
ちいかわラスク（バターシュガー／パンケーキ風メイプルシナモン／うまカレー（鬼））各320円
くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク（650円）…ガーリック風味で大人向けのおつまみ系
限定グッズ＆購入特典
ちいかわベーカリートレー（サンドなトリオ）
価格：1,980円
キャンディ入り巾着
価格：1,320円
記念グッズには、可愛く実用的なアイテムが登場。
さらに、税込3,300円以上の購入で「1周年オリジナルマット缶バッジ」をプレゼント。
表参道の東急プラザ『オモカド』『ハラカド』では、1,500円ごとに全4種の「限定ステッカー」をランダム配布（最大8枚まで）。
おもはらの森ドリンクスタンドも登場
期間限定で登場する「おもはらの森ドリンクスタンド」では、ホットドリンクとフィナンシェのセットを提供。
ホットココア＋いちごフィナンシェ 1,000円
ホットカフェラテ＋いちごフィナンシェ 1,000円
（キャラクターはちいかわ・ハチワレ・うさぎから1つ選択可能、1周年オリジナルPPコースター付き）
ちいかわベーカリー1周年を一緒にお祝いしよう♡
「ちいかわベーカリー」1周年を彩る特別なパンやグッズ、購入特典、コラボ企画まで、盛りだくさんの内容でファンを迎えます。
限定アイテムはどれも可愛さとユーモアがたっぷりで、記念にぴったり♪ 10月25日から始まる周年祭で、大好きなちいかわたちと一緒に心ときめく時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。