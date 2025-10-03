この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ドコモラボ」で、ドックんとモコが動画『【2025年10月最新版】ドコモ光10ギガおすすめプロバイダを解説！月額・ルーター・特典を全11社徹底比較！』を公開。今回は、ドコモ光10ギガプランに対応する全11社のプロバイダーについて、「どのプロバイダーを選ぶかによって、速度や特典に大きな差が出る」と独自の視点で比較解説した。



ドックんはまず、「深く考えずに適当にプロバイダーを選んでしまうと、いまいち速度が出なかったり、キャッシュバックやサポート面でも損をしてしまう」と指摘。初心者でも分かりやすいポイントとして、料金や通信速度だけでなく、ルーターの貸し出し条件やキャッシュバック金額にも注目すべきだと強調した。



特に重要な10ギガ対応ルーターについては、「設置しているルーターが10ギガに対応していなければ、契約した意味がなくなってしまう」と説明。NTTから月550円でレンタルできるが、「プロバイダーのルーター特典を利用すれば、格安でレンタルや優待価格で購入できる」とアドバイスした。また、「GMOは3年後にルーターがプレゼントされる特典付きで、実質6,800円でレンタル料がストップ。アマゾン価格約28,000円のIODATA製がこの値段ならかなりお得」と具体的なメリットも語った。



さらに「10ギガプランに申し込むなら、LANケーブルやPCなど機器側の対応も要チェック。カテゴリー6AのケーブルやWi-Fi 6以上対応のスマート機器があれば十分」と、利用環境全体の準備まで押さえてほしいと補足。



キャッシュバックについても「GMOのキャッシュバックが最も高額で、新規契約なら最大77,000円がもらえる。振込時期も早くて安心」と述べ、「総合的にGMOが最もバランスが取れているし、全く不便を感じない」と自宅でも実際に利用していることから自信をもっておすすめした。



