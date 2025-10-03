回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、旬の時期に獲れたウニを堪能できる「新物うに」フェアを10月3日から期間・数量限定で開催します。

同フェアでは、食品添加物の「ミョウバン」を一切使用していない新物ウニが一枚板に並んだ状態で楽しめる新商品「新物板うに手巻きセット（5貫分）」（1680円）が登場。香り高い有明ノリと一緒に味わえます。さらに、軍艦「新物うに(一貫)」（230円）、北海道で水揚げされたタコにウニソースを和えた「北海たこうに」（150円）も発売されます。

また、ふり塩と熟成を施すことでうまみを引き出し、上品な味わいに仕上げた「【瀬戸内海産】すずき」、イベリコ豚の中でも最高ランクの“ベジョータ”とアボカド、特製チーズマヨネーズソースをトッピングした「あぶりイベリコ豚アボチー」（ともに190円）も登場。加えて、今年2月に約100店舗限定で販売し、好評になったという「国産天然ふぐ出汁（だし）うどん」（550円）を全店で販売します。

素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」では、旬のシャインマスカット、マスカットのシャーベット、巨峰のブドウソース、ブドウのクリーム、白ブドウゼリーを使用した“ブドウ”尽くしの「エメラルドマスカットパフェ」（800円）が新登場。そして、「和栗のパウンドケーキ」（330円）、「夢のふわ雪 黒蜜きなこ」（480円）も楽しめます。

「新物板うに手巻きセット（5貫分）」は同月5日までの販売です。

※価格は店舗によって異なります。

