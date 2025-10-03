「おしりにブラジャーつけてる」学童で娘にバラされた母に共感「子どもってスピーカーですよね」【ママリ】

「ガードルって何？」娘に解説して後悔した話が600いいね

ご紹介するのはズボラかーちゃん(インスタ6万人)(@zubora_kachan)さんが投稿したあるエピソードです。「内緒だよ」「ここだけの話ね」わが子にそう言い聞かせたことはありますか？子どもは内緒ごとがとても苦手。うっかり約束を忘れて、思い切り話してしまうことは、よくあります。





投稿者のズボラかーちゃんさんは、娘に話したことが間違った内容で広まってしまい、とても恥ずかしい思いをしたそうです。

娘が私のガードルを見て「これ何？」と聞いてきた時に「おっぱいにつけるブラジャーと一緒でお尻のブラジャーみたいなもんだよ」って返したら娘が学童で「ウチのお母ちゃんお尻にブラジャー付けてるんだよ」って言いふらしてて私ただの変態みたいで草

わが子にガードルの説明をしたところ、間違っている上にしっかり言いふらされてしまったようです。子どもあるあるですが、これは恥ずかしいですよね。



この投稿に「子どもってスピーカー」「想像しちゃった」などリプライが寄せられました。子どもに何か解説するときは、周囲に言いふらされても大丈夫が考えてからがよさそうですね。思わず笑ってしまう投稿でした。

主役は…？1歳のバースデー写真、子ども不在の理由に2万いいね

ご紹介するのはえびいくら☺︎🦐🎀1y(@i_eat_ebi)さんが投稿したある写真。わが子の1歳の誕生日。皆さんはどんなお祝いをしたいですか？かわいく飾りつけをして、写真を撮り思い出に残したいと思う人もいるでしょう。飾りつけに気合いが入るのも共感できます。



投稿者のえびいくら☺︎🦐🎀1yさん。わが子のファーストバースデーで、気合いを入れて部屋を飾りつけて準備万端となりましたが…？

主役、起きません

とても華やかでかわいく装飾された部屋。これで準備は完璧です。しかし、なんと主役はお昼寝中…。寝ていてお祝いを開始できないなんて、赤ちゃんあるあるで思わずクスッと笑ってしまいますね。



この投稿には「ゆっくり過ごしたかったんですね」「笑った」などのリプライが寄せられました。ハプニングでさえ、1歳のお誕生日を彩る忘れられない思い出。親の深い愛情を感じるすてきな投稿でした。

8万いいねの大発明！イヤイヤ期に親がイラつかない予防法に「有益」

ご紹介するのはむぎ︎☺︎1 y1m(@mugicho_co)さんが投稿していた、子どもがイヤイヤ期を迎える前に知っておきたいとっておきのテクニック。



イヤイヤ期の自己主張は成長の証とはいえ「イヤイヤ！」に毎日付き合うママやパパは大変ですよね。しかし、ちょっとだけ工夫するとイヤイヤがかわいく思えるそう。これを読んだらきっと真似したくなるはずですよ。

イヤイヤ期までにダメ！イヤ！をノンノン☝️で教えておくと可愛いノンノンが見れるというつぶやきを見てから家ではノンノンだよ！って指をバツにして叱ってたんだけど、真似してノンノンって指バツにしてくるから既に可愛い、最高、こういう有益情報こそおすすめにどんどん流してくれ

イヤやダメを「ノンノン」と言い換えて教えておくと、イヤイヤ期を迎えた時にかわいい「ノンノン」が見られるとのこと。むぎさんは息子さんに対して「ノンノン」に指をバツにするジェスチャー付きで教えてみたところ、見事に「ノンノン」をするように。



「ダメ」「イヤ」に比べて「ノンノン」だと親のイライラ感が軽減するというから目からうろこですね。イヤイヤ期を少しでもかわいくするという発想は、とても新鮮でおもしろいものでした。



この投稿に「ノンノン期、可愛すぎる」というリプライがついていました。ノンノン期という響きもかわいいですよね。他にも「ノンノン」以外の言葉でイヤイヤ期をかわいくしているという声がありました。子どもの「イヤ！」という気持ちを大事にしながらも、ママやパパが向き合いやすくなるテクニックはすてきですね。これからお子さんがイヤイヤ期を迎える方は、好きな言葉で試してみてはいかがでしょうか？

