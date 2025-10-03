《この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします》

10月2日、所属事務所「研音」の公式サイトを通じてこう発表したのは、芸能界随一の“おしどり夫婦”である唐沢寿明（62）と山口智子（60）。連名で発表したコメントでは、芸能界での活動を支えてくれた事務所関係者への感謝の気持ちとともに、新たな決意をこう記していた。

《おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います》

「唐沢さんと山口さんは’88年のNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』での共演をきっかけに距離を縮め、’95年12月に結婚を発表しました。唐沢さんは芸能界に“唐沢会”と称した集まりがあるなど、男女問わず広い交友関係の持ち主。ですが浮気などのスキャンダルとは無縁で、妻一筋で山口さんを大切にしてきました」（芸能関係者）

’15年4月放送のバラエティ番組『TOKIOカケル』（フジテレビ系）では、ゲスト出演した山口が夫婦円満の秘訣について「手をつないで寝るとか。毎晩」と即答したことも。夫婦ともに多忙なスケジュールを抱えていたこともあり、「会う時はできるだけくっついていようと、私は思うんです。だから、本当にくっついていたくて」とスキンシップを欠かさないことを明かしていた。

山口が語ったように、実際にプライベートでも唐沢と山口はラブラブだった。

山口が51歳の誕生日を迎えた’15年10月20日、2人の姿は都内の隠れ家的イタリアンレストランにあった。当時、居合わせた女性客は本誌の取材に、「カウンター席に、ピタッと仲よく寄り添っていました。楽しげに話し合いながら、仲良くお食事されていました」と証言。“3分に1回”の頻度で見つめ合うなど、仲睦まじく食事を楽しんでいたという。

本誌も山口が56回目の誕生日を迎えた’20年10月、夜6時ごろに繁華街を談笑しながら歩くマスク姿の2人を目撃している。

初めて訪れるお店だったのか、2人は同じ道をいったりきたりしながら、“1人あたり約3万円”すると言われる高級すし店に入店。数時間後、女将に見送られながら店をあとにすると、上機嫌な様子の山口は嬉しそうに唐沢に腕を絡ませていた。そのまま肩を寄せ合いながら歩く姿は、理想の夫婦そのものだった。

「結婚して以来、互いの誕生日は2人きりで祝うことが夫婦のルールだといいます。唐沢さんは毎年、山口さんにリクエストを聞いた上で誕生日ディナーのお店を選んでいるそうです」（前出・芸能関係者）

互いに還暦を迎え、結婚30年目の節目に独立を決意した唐沢と山口。ともに年を重ねるにつれ老後のことも考えるようになり、“終活”も50代を迎えるころから始めていたという。

「唐沢さんは’08年に、最愛の母をすい臓がんで亡くしています。彼は’06年に母のために一戸建てを購入したのですが、母が亡くなったあともしばらくは人に貸すなどしていたそうです。ですが、ようやく処分する決心がついたようで、’20年に売却していました。

山口さんもまた、’16年に亡くなった“養母の家”を’19年に売却。山口さんは幼いころに両親が離婚し、老舗旅館の女将だった父方の祖母・禮子さんに育てられたそうです。山口さんは20歳のときに禮子さんの養子になったものの、旅館を継ぐことはしませんでした。その後、旅館は倒産してしまいましたが、山口さんが実家を買い取っていたため、禮子さんはそこで暮らし続けることができたといいます。

唐沢さんも山口さんも同時期に思い出の詰まった実家を手放したのは、夫婦でよく相談し合ってのことだったのでしょう。2人は“子供を持たない”選択をしたことでも知られています。そのため、互いに万が一のことがあった場合に備えて、老後のことは真剣に考えているそうです。今回、独立を発表したということは、“終活”もひと区切りついたのかもしれませんね」（夫妻の知人）

夫婦二人三脚で挑戦する新天地では、どんな活躍を見せてくれるだろうか。