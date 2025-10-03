米大リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）が各地で行われ、鈴木誠也（31）、今永昇太（32）のカブスはパドレス相手に0-3で敗れ、1勝1敗のタイに。勝負はあす（日本時間3日）の第3戦に持ち越された。

鈴木は4打数1安打2三振、今永は2番手で登板し、4回を3安打2失点だった。レッドソックス・吉田正尚（32）はヤンキース戦のスタメンを外れた。

鈴木は第1戦の五回に、レギュラーシーズンからの連続試合本塁打を「5」とする価値ある同点弾。一方の吉田は1点を追う七回1死二、三塁の好機に代打で起用され、中前に逆転の適時打を放った。

鈴木、吉田とも初めてのポストシーズンで結果を残したが、チーム内での置かれた立場は決して安泰とは言えない。

まずは鈴木だ。メジャー4年目の今季、151試合に出場し、打率.245、32本塁打、103打点。出場試合、本塁打、打点はいずれもキャリアハイだった。シーズン途中までは打点王争いにも名を連ねるなど、ブッシュ（34本塁打）、アームストロング（31本塁打）の強打者2人とともに打線を牽引した。その一方で、今季当初は右翼の定位置を剥奪されてDHに固定されながら、再び守備に就くなど、起用法が定まらなかった。

来季終了後、5年契約が満了するため、カブスフロントは今オフ、鈴木のトレードに動くとみられているのだ。

市場価値が高まった鈴木誠也は「売り時」

ナ・リーグのスカウトがこう言った。

「カブスは今オフ、FAになる外野手のタッカー（打率.266、22本塁打、73打点）との再契約を優先する方針です。タッカーは去年（右すね）、今年（右ふくらはぎ）と2年続けて故障に見舞われて平凡な成績に終わったが、昨季まで所属したアストロズでは3年連続30本前後を放ち、23年には打点王を獲得するなど、勝負強い上に、右翼守備にも定評がある。カ軍は今季の活躍で市場価値が高まった鈴木を売り時ととらえており、タッカーと守備位置がかぶることもあって、オフには他球団にトレードを打診するはずです」

一方の吉田は昨季、外野手失格の烙印を押され、主にDHを務めているが、他の選手との併用でベンチを温める機会が増えた。レ軍は昨季途中、吉田の放出に動いたものの、約27億円の年俸がネックになってまとまらなかった。27年まで総額約54億円の契約を残しており、吉田に代わる強打のDHを獲得するため、今オフは年俸の一部を負担してでも、放出に動くと言われている。

日本人2人がトレード市場を賑わすかもしれない。