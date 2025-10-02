吉本興業は2日、11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォームの詳細を発表した。

サービス名は「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）で視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。配信開始日は予告通り11月1日の夜とした。申し込みは10月24日から、公式HPから可能となるという。

詳細を発表する上で、「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式Xが初投稿。「新配信サービス『DOWNTOWN+』開始 まずは松本人志の新コンテンツ（大喜利・トーク番組など）からスタート。くわえて、ダウンタウン関連のアーカイブ作品も配信します！ ・配信開始：11／1（土） ・申込開始：10／24（金） 詳細はこちらから」とつづり、「DOWNTOWN＋」のURLを公開した。

その投稿に対しフォロワーは「楽しみすぎる」「ありがとうございます！ まずは松ちゃんのコンテンツですね もう2年近く見れてないので早く姿だけでも見たい」「待ってました」などのコメントが寄せられた。

松本自身も1日、自身のXを約11カ月ぶりに更新。コメントなどはなかったが、吉本興業のコンテンツサービス「FANY」公式アカウントの投稿をリポストする形で、砂嵐が映る白黒テレビの画面が終盤にクローズアップされ「2025．11．1」と表示される30秒ほどの動画を拡散した。ダウンタウンチャンネルの告知と思われる動画で、ネット上には「待ってたよー！やっとダウンタウンを観れるんですね」「松ちゃんが帰ってくる！？ワクワクする」などといったコメントが多く投稿されていた。約2年ぶりの復活に大きな注目が集まっている。