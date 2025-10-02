この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

記者VTuberのブンヤ氏が、自身のYouTubeチャンネルで、自民党神奈川県連で党員826人が本人の知らないうちに離党させられていた問題について解説し、その背景と総裁選への影響について独自の見解を展開した。



問題となっているのは、小泉進次郎氏が会長を務める自民党神奈川県連において、党員826人が本人の意思と関係なく離党扱いになっていたという一件だ。ブンヤ氏は動画の中で、これらの党員の多くが昨年の総裁選で高市早苗氏を支持していた点に注目し、「総裁選に向けて工作していたんじゃないか」という疑念が浮上していると指摘した。



ブンヤ氏によると、この騒動は神奈川9区の元支部長・中山展宏氏が交代したことに端を発するという。中山氏の勧誘で党員になった人々について、党費継続の意思が確認できないとして名簿が差し戻され、結果として826人もの党員が離党処理されていた。県連側はこれを「事務的ミス」と説明しているが、ブンヤ氏は「これだけの大人数が一斉に離党させられるのは尋常ではない」とし、「神奈川県連におけるガバナンスの欠如」だと厳しく批判した。



さらに、小泉氏の側近とされる県議がこの手続きに関与していたとの報道にも触れ、単なる事務ミスではなく意図的なものではなかったかという見方が強まっていると解説。ブンヤ氏は、県連会長というトップの立場にある小泉氏の責任は免れないとし、「リーダーとしての資質に疑問符がつく」と断言した。



自民党は最終的に選挙人名簿を訂正し、該当者には投票用紙を送付する対応を取ったが、騒動が残した影響は大きい。ブンヤ氏は、この問題が自民党総裁選、特に国会議員の投票行動に影響を与える可能性を指摘し、総理・総裁を目指す小泉氏にとって、自身の足元で起きた今回の騒動は大きな痛手になったとの見方を示した。