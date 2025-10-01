この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「【ダイソー&セリア】こりゃ絶品すぎ…‼︎今話題の収納•キッチン•便利グッズetc….」で主婦YouTuber・shinoさんが、ダイソーやセリアで購入した最新の収納グッズやキッチン便利アイテムを徹底解説。日常生活を支える100均商品の驚きの実用性と、主婦ならではの視点で感じた使い心地を率直に語った。



動画冒頭では「セリアで買えるんですか?みたいな わぁ、すごい これ100円はすごいね」と驚きの声を上げたshinoさん。今回は「今話題の収納グッズや便利グッズなど 実際に使ったり収納したりしながら 徹底的に購入品紹介」とし、ダイソーとセリアで見つけた新商品を中心に、“おしゃべりしながら”リアル目線でレビューを展開した。



まず紹介したのはダイソーの新商品「ハンディラップ詰め替えタイプ」。shinoさんは「ダイソーにもついに出ましたこちら」と期待を寄せ、実際に段ボールをまとめてみる場面では「全然問題なく使える カインズのとかとほぼ変わんないんじゃないかな ちゃんとまとめられます」とクオリティの高さに感心した。「これ100円はすごいね」とコスパ最高と太鼓判を押す場面も。



続いて300円商品「ソファーかけフェルト収納」を開封。「こういう謎を解消するのが私のチャンネルの醍醐味」と話し、実際に収納してみたところ「見た目も変かなって思ったけど 意外とね、そうでもないのよ 馴染んでる、このお家に」と、想像以上の活躍ぶりを嬉しそうに語った。また「車のポケットなどに入れればいいですよ」「マチもあって、意外とたっぷり入るのでとっても使いやすかったです」と使い道も幅広く提案した。



その後も「かわいいなと思って買ってみました」とソフトヘアゴムや、「ずっと気になっていた」カー用品のバゲッジキーパー、「連結スイングダスト」といった実用的＆おしゃれ小物を次々紹介。どのグッズにも「まさかのセリアで買えるんですかーみたいな 超絶いいじゃん」「100円でこれは最高だね」など、商品ごとにリアルな使い勝手と率直な感想を挟み、視聴者の共感を呼ぶ一幕もあった。



また「私さ もっともっとのチキンタツタ弁当がめっちゃ好きなの」と料理好きならではのエピソードも交え、「どちらも100均商品で私やってるわけですよ」と100均キッチンツールが日々の料理にも大活躍していることを解説。「竜田とかなんかお肉とかの揚げたこうお肉の上にこう乗せてね 味ぽんでね食べるともう本当にもう もうもうほっともっとよ」と、具体的な使い方アイデアも披露した。



動画の終盤、shinoさんは「このチャンネルではこんな感じで 私主婦シノが100均購入品紹介を中心に 収納だったりDIYだったり その他主婦の日常をアップしているチャンネルです」と改めてチャンネルのコンセプトを説明。