この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Motorzチャンネル今回の動画で、旅系YouTuberのカムラフウフが登場。オステリア車中泊仕様キャンピングカーで、ソーラー充電の実力を実地検証するとともに、「車の冷蔵庫をつけっぱなしにして、ソーラー充電だけでバッテリーはどれくらいもつのか？」という多くのキャンパーが気になるテーマに挑戦した。

冒頭、「冷蔵庫ってさ、やっぱり置きっぱなしじゃない？基本的に」と語ったカムラフウフ。さらに「なるべく切りたくないんですよ、冷蔵庫って。私たちもね」と、旅のリアルを本音で語る姿勢が印象的だ。検証は3日間。9月4日夜から車を動かさず、冷蔵庫だけをソーラー充電で動かした場合のバッテリー消費量を観察した。

検証にあたり、「サブバッテリーは55%からスタートします。これが増えるのか、減るのか検証していきます」と、旅のプロセスを正直に解説。さらに「明日は台風でソーラー充電はされない。でも、その次は晴れ予報なのでなんとかなるのでは」と、天気の影響もきっちり押さえた。

3日間検証の結果、サブバッテリーは「74%」まで増加。カムラフウフは「素晴らしい！増えてる。いや、ソーラー充電すごいです」と驚きを隠さない。「3日間のうち1日は台風だったけど、晴れた日にはしっかり充電されることが分かった」と太鼓判を押した。さらに、「キャンピングカーで冷蔵庫の電源切りたくない方は、よっぽど雨の日が続かない限りソーラー充電搭載なら大丈夫」と検証の学びを語った。

動画の後半では「カムラフウフの一年旅」シリーズとして、山梨県の日本一スポットへも出発。「富士山が見えるドライブが大好き」という想いを語りつつ、日本一を誇る渓谷を愛犬と巡るワクワク感で締めくくられている。

YouTubeの動画内容

02:00

バッテリー残量と冷蔵庫の徹底検証を開始
03:14

ソーラー搭載冷蔵庫の電源問題に終止符
04:26

ワンちゃんも一緒！山梨ロープウェイ旅スタート

関連記事

長野の“ワンコ連れNo.1”RVパークをカムラフウフが称賛！「Wi-Fiが旅の死活問題」本音検証も

長野の“ワンコ連れNo.1”RVパークをカムラフウフが称賛！「Wi-Fiが旅の死活問題」本音検証も

 【新企画】カムラフウフ、日本全国をわんこと1年旅！キャンピングカー生活をリアル発信

【新企画】カムラフウフ、日本全国をわんこと1年旅！キャンピングカー生活をリアル発信

 アメリカ発の注目タイヤ「TRAVELSTAR（トラベルスター）」を徹底試乗！～コスパ重視ユーザーに新たな選択肢～

アメリカ発の注目タイヤ「TRAVELSTAR（トラベルスター）」を徹底試乗！～コスパ重視ユーザーに新たな選択肢～
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル_icon

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 27.80万人 1840 本の動画
Webメディア「Motorz」の公式YouTubeチャンネルです！クルマやバイク、そしてモータースポーツって、それ自体も面白いけど、関わっている人がめちゃくちゃ面白いんです！Motorzチャンネルの動画を通して、その魅力が伝わったら、最高に嬉しいですっ！
youtube.com/channel/UCfNTmU_LRTpCFgzE5F6hlsg YouTube