旅系YouTuber夫婦「冷蔵庫切らなくてOK」ソーラー充電の実力に驚きの声
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
Motorzチャンネル今回の動画で、旅系YouTuberのカムラフウフが登場。オステリア車中泊仕様キャンピングカーで、ソーラー充電の実力を実地検証するとともに、「車の冷蔵庫をつけっぱなしにして、ソーラー充電だけでバッテリーはどれくらいもつのか？」という多くのキャンパーが気になるテーマに挑戦した。
冒頭、「冷蔵庫ってさ、やっぱり置きっぱなしじゃない？基本的に」と語ったカムラフウフ。さらに「なるべく切りたくないんですよ、冷蔵庫って。私たちもね」と、旅のリアルを本音で語る姿勢が印象的だ。検証は3日間。9月4日夜から車を動かさず、冷蔵庫だけをソーラー充電で動かした場合のバッテリー消費量を観察した。
検証にあたり、「サブバッテリーは55%からスタートします。これが増えるのか、減るのか検証していきます」と、旅のプロセスを正直に解説。さらに「明日は台風でソーラー充電はされない。でも、その次は晴れ予報なのでなんとかなるのでは」と、天気の影響もきっちり押さえた。
3日間検証の結果、サブバッテリーは「74%」まで増加。カムラフウフは「素晴らしい！増えてる。いや、ソーラー充電すごいです」と驚きを隠さない。「3日間のうち1日は台風だったけど、晴れた日にはしっかり充電されることが分かった」と太鼓判を押した。さらに、「キャンピングカーで冷蔵庫の電源切りたくない方は、よっぽど雨の日が続かない限りソーラー充電搭載なら大丈夫」と検証の学びを語った。
動画の後半では「カムラフウフの一年旅」シリーズとして、山梨県の日本一スポットへも出発。「富士山が見えるドライブが大好き」という想いを語りつつ、日本一を誇る渓谷を愛犬と巡るワクワク感で締めくくられている。
