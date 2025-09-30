「スーパーロボット大戦OG」より「龍虎王」と「虎龍王」が「超合金魂」シリーズで商品化決定！ 2026年4月発売予定10月1日より予約開始
【超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王】 予約開始：10月1日 2026年4月 発売予定 価格：49,500円
龍虎王時：全高 約210mm
虎龍王時：全高 約200mm 素材：ダイキャスト、ABS、PVC セット内容
龍王機
虎王機
龍王破山剣
龍王破山剣・逆鱗断用刀身
ソニック・ジャベリン
ランダム・スパイク
龍機翼（虎龍王用）一式
専用台座一式
(C)SRWOG PROJECT
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王」を2026年4月に発売する。10月1日より予約開始を予定しており、価格は49,500円。
本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」に登場する四神の超機人「龍虎王」「虎龍王」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金魂」で商品化したもの。
2形態合体再現仕様で商品化しており、「龍王機」「虎王機」の上下入れ替えによる合体を、合金関節等を使用した機構で表現している。
「龍王機」が上部、「虎王機」が下部で合体すると「龍虎王」。「虎王機」が上部、「龍王機」が下部で合体すると「虎龍王」。超合金魂独自の合体解釈で2形態を再現！
青龍の姿を模した分離形態「龍王機」も表現。
白虎の姿を模した分離形態「虎王機」も表現。
龍虎王の斬撃武器「龍王破山剣」は刀身を「龍王破山剣・逆鱗断」発動時の物に交換可能！
四肢の関節だけでなく、指も可動し、様々なアクションポーズを取らせることが可能！
虎龍王の斬撃武器「ソニック・ジャベリン」が付属！
四肢の関節だけでなく、指も可動！
参式爆連打など虎龍王の様々なアクションポーズを取らせることが可能！
※画像はイメージです。
※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。