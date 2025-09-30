【超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王】 予約開始：10月1日 2026年4月 発売予定 価格：49,500円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王」を2026年4月に発売する。10月1日より予約開始を予定しており、価格は49,500円。

本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」に登場する四神の超機人「龍虎王」「虎龍王」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金魂」で商品化したもの。

2形態合体再現仕様で商品化しており、「龍王機」「虎王機」の上下入れ替えによる合体を、合金関節等を使用した機構で表現している。

「超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王」

サイズ龍虎王時：全高 約210mm虎龍王時：全高 約200mm 素材：ダイキャスト、ABS、PVC セット内容龍王機虎王機龍王破山剣龍王破山剣・逆鱗断用刀身 ソニック ・ジャベリンラン ダム 龍機翼（虎龍王用）一式専用台座一式

「龍王機」が上部、「虎王機」が下部で合体すると「龍虎王」。「虎王機」が上部、「龍王機」が下部で合体すると「虎龍王」。超合金魂独自の合体解釈で2形態を再現！

青龍の姿を模した分離形態「龍王機」も表現。

白虎の姿を模した分離形態「虎王機」も表現。

龍虎王の斬撃武器「龍王破山剣」は刀身を「龍王破山剣・逆鱗断」発動時の物に交換可能！

四肢の関節だけでなく、指も可動し、様々なアクションポーズを取らせることが可能！

虎龍王の斬撃武器「ソニック・ジャベリン」が付属！

虎龍王の打突武器「ランダム・スパイク」が付属！

四肢の関節だけでなく、指も可動！

参式爆連打など虎龍王の様々なアクションポーズを取らせることが可能！

(C)SRWOG PROJECT

