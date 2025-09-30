軽量で扱いやすいスズキの「新アドベンチャーバイク」登場!! 伝統の「クチバシ」を備えた「V-STROM SX」2026年モデルをインドで発表 新しい4色のカラーを採用

オンもオフのイケるスポーツアドベンチャーツアラー

スズキの子会社、スズキ・モーターサイクル・インディア・プライベート・リミテッド（スズキ・インド）は、2025年9月に「V-STROM SX」の2026年モデルを発表しました。

日本では「V-STROM 250SX」という名称で2023年8月から販売されている同モデルは、「ジクサー250」や「ジクサーSF250」と同様に、排気量249ccの油冷単気筒エンジンを搭載したスポーツアドベンチャーツアラーです。

スズキがインドで発表した「V-STROM SX」2026年モデル

【画像】超カッコいい!! スズキ「V-STROM SX」2026年モデルを画像で見る（26枚）

V-STROM SXは”Toughness in a Slender Shell”（スリムなボディに宿る頑強さ）をコンセプトに開発されたモデルで、冒険心をかき立てる堅牢なイメージと、コンパクトなエンジン設計によるスリムな外観を両立。舗装路のカーブではスポーティな走りを、未舗装路では安定したハンドリングを実現しています。

軽量な車体と取り回しやすいハンドリング特性により、さまざまな状況で操作が容易になっています。また、このモデルのために特別に設計されたショートデザインのオールブラックデュアルエキゾーストマフラーや、ライダーとパッセンジャーの双方が快適に過ごせるよう配慮されたセパレートシートを採用しています。

また、快適性を向上させるナックルカバーやウインドスクリーンなどに加え、スマートフォンなどの充電に便利なUSBソケット、ワンプッシュで始動できるスズキイージースタートシステムも装備しているほか、長距離走行時の疲労軽減に役立つフットレストラバーや、グラブバーとしても機能するアルミニウム製リアキャリアも採用されています。

なお、2026年モデルのV-STROM SXは、「パールフレッシュブルー／グラススパークルブラック」「チャンピオンイエローNo.2／グラススパークルブラック」「パールグレッシャーホワイト／メタリックマットステラブルー」「グラススパークルブラック」の4色のカラーバリエーションが用意されています。