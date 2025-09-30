独自のフォルムを初めて確認

フェラーリは、10月8日に同社初のEVに関する情報を公開する予定だが、それに先立って公道でのテスト走行を開始している。

【画像】新型EVはプロサングエに近いデザインに……？【フェラーリ・プロサングエを詳しく見る】 全19枚

この新型EVは長らく謎に包まれてきたが、先週、イタリアのマラネロにあるフェラーリ本社付近でカメラに捉えられ、その姿が一部明らかになった。



フェラーリの本社付近で、プロサングエに似たような形状のプロトタイプが目撃された。

公道テスト用のプロトタイプで、徹底的なカモフラージュが施されていた。これまでにもEVのプロトタイプが目撃されたことはあるが、それらはすべてマセラティ・レヴァンテのボディを使用していた。しかし、今回はまったく異なるフォルムが確認され、フェラーリ初の非内燃機関モデルの真の姿を初めて捉えたと言えそうだ。

フェラーリは新型EVを3段階に分けて発表する予定で、完全公開は来春まで待たねばならない。ベネデット・ヴィーニャCEOが確認したように、まずEVの「技術的な心臓部」が明かされる。これはプラットフォームとパワートレインに関する情報だろう。

その後、2026年初頭に「インテリアのデザインと質感」が発表され、春に最終的な姿が披露されるとヴィーニャ氏は述べた。

ヴィーニャ氏は以前AUTOCARに対し、EVは「正しい方法」で作られ、顧客が「大いに楽しめる」ようにすると語っていた。

今回撮影された車両は、V12エンジン搭載SUV『プロサングエ』と同程度のサイズながら、より空力特性に優れたフォルムを持つことが窺える。

リアドアを設置する十分なスペースがあるように見え、少なくとも4人乗りの設計になっていると推測される。

リアエンドでは、ルーフマウントのスポイラーリップと、大きく張り出したフェンダーが確認できる。いずれも、その形状はプロサングエに似ているように見えるが、実際の外観を隠すための巧妙なカモフラージュである可能性もある。

報道によれば、このEVの価格は50万ドル（約7500万円）からとなる見込みだ。納車開始予定は2026年末とされている。

EVはマラネロにあるフェラーリの新工場『e-ビルディング』で生産される。この施設には先進的なラインが設置され、最終的には高電圧バッテリー、電気モーター、eアクスルなど、パワートレイン全般の生産拠点となる予定だ。