「『ぜひ働かせてほしい』と言われる会社の採用方法を教えます。求人に頼らずに人を集めまくるためのポイントとは？」と題した動画で、マーケティング侍・りゅう先生とInstagram運用のプロ・関根氏が、今注目のSNS採用のノウハウについて語った。



冒頭、りゅう先生は「Indeedとか、そういう求人採用媒体にお金を投下しても全然応募が来ない」と、多くの企業が抱える採用難の悩みに言及。「SNSでうまく費用かけずに採用者を集めたり、優秀な人を雇ったりしてる人も実際いる」と現代的な採用手法の可能性を指摘した。



SNS採用の最大の魅力について、関根氏は「離職率が低かったり、社内のカルチャー・文化にマッチした人材が集まりやすい」と断言。高学歴人材の獲得には従来型の媒体も有効だが、「SNS採用の場合、企業のファンやカルチャーに共感してくれる“やる気のある若い層”が自発的に集まりやすい」という。



動画ではSNS採用に失敗しがちなポイントも明かされた。第一は「社内日記のような身内向けアカウント」になりやすい点とし、「初めましての人から見たら全然面白くない」とバッサリ。第二に「採用動線がない」こと。インスタではハイライト機能やDMを活用してスムーズに応募につなげる導線づくりが重要だとし、「リール、ハイライト、DMの流れが今の最適解」と語る。第三の落とし穴は「アカウントの状態が悪い」ことで、「まず再生が取れる面白いコンテンツを作ることが必須」と強調。「見られないと何も始まらないので、再生回るようになってから採用動画を投入するべきだ」とアドバイスした。



さらには実際にSNS採用で成果を上げた事例も紹介。魚の解体動画など業務の面白さを伝えるコンテンツでアカウントを育て、その後「一緒に働く仲間を募集」とストレートに打ち出すことで「応募20件、うち2名を正社員採用」という結果に結びついたという。



動画終盤では「いきなり採用動画から始めず、会社の世界観・カルチャーを動画で発信し、月間10万再生ぐらい取れるようになってから採用募集を」と具体的な手順を再度解説。「やる気があって、長続きする人材がすごいたくさん集まってくる」とし、「SNSを採用のためだけにやるより、集客もブランディングも同時に目指すべき」とも提言した。

