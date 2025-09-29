【ヒカルの浮気OK宣言】美人妻、“消えた笑顔”の真相に“意味深”本音「何が正しくて何がおかしいのか、もうわからん」

YouTuber・ヒカルの妻・進撃のノアが、9月27日、エイベックスの松浦勝人会長が公開したYouTubeチャンネルに出演。“オープンマリッジ宣言”に対する“意味深”な本音を吐露して話題となっている。

「ヒカルさんは14日に公開した自身のYouTubeチャンネルで、夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形である“オープンマリッジ宣言”を行ったことで炎上。さらにその際、隣にいたノアさんから笑顔が消え、引きつったような表情を浮かべていたことも物議を醸しました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

この日、松浦会長がノアを直撃。ヒカルとのオープンマリッジについて話を始めると、彼女はいきなり、こんなことを言い出したのだ。

「『ホンマにカッコイイのって、1人の女を大事にしながら、いっぱいに女にいくから、男のロマンスみたいなところあるじゃないですか』と発言したのです。ロマンスはおそらくロマンだと思いますが、つまりは本妻への愛情を保ちながら、他の女性と関係を持つということでしょう。続けてノアさんは、『1人を大事にせず、いろいろ遊びまわるのはただのヤリチンじゃないですか』と主張。妻をないがしろにして単に遊び回ることはおかしいという価値観を示しました」

さらに松浦会長が、動画での表情の真意について「あれも全部演技だとしたら、やっぱり進撃のノアだな」と評し、スタッフが「そこはどうだったんでしょうか？」と真相を問うと、ノアは「マジで演技できるならしたいですよ」と笑いながらも回答。「もうバリ顔に出るんですよ」と告白した。

ファンは、こうしたことを語っているときのノアの表情を見て、またもや気をもんでいるようだ。

《ノアさん、泣きそうな顔…》

《ノアちゃんの精一杯の笑顔に涙が出ました》

Xでは、このような同情の声が広がっている。芸能プロ関係者も、人気YouTuberを夫に持つ彼女の置かれた立場を案じる。

「ヒカルさんは8月、セクシー女優とのデート企画動画を公開し、キスまでしていました。これは男女5人ずつの10人でデートをする人気シリーズなのですが、結婚してから撮るのは初めてです。これについてノアさんは『嫌じゃないかって言ったら、見たら嫌よ』と打ち明けながらも、『何が正しくて何がおかしいのか、もうわからんくなってきた』と混乱。『ノア自体も合ってるかわからんのよね』と言って、手で顔を覆っていたのです」

これから彼女の心が壊れていかないことを祈るばかりだが……。