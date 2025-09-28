9月27日、モデルの黒田エイミが自身のInstagramを更新。プロテニスプレイヤーのダニエル太郎と連名で《結婚をしました！それと新しい家族のメンバーを年末に迎えます！新しいチャプター楽しみです！》と発表。ふたりの密着ツーショット写真とともに、妊娠したお腹に家族で触る画像を公開した。

母がイギリス人のハーフモデルである黒田は現在37歳。2002年に14歳でモデルデビューし、多くの女性誌や広告で活躍している。

お相手のダニエルは身長191センチの長身テニスプレイヤーで、こちらもハーフの32歳。ATPツアーシングルスで日本男子史上4人目の優勝を成し遂げた実力者だ。

この結婚発表には多くの人が驚いた。なぜなら、黒田は“既婚者”と思われていたためだ。

「黒田さんは2017年9月、16歳年上のヘアメイクアーティスト・道下大さんと“できちゃった結婚”をしています。2018年に長男が誕生しました。2021年には夫婦でライフスタイルブランド『Sun and Soil』を設立するなど、公私ともに順調だと思われていました」（芸能担当記者）

だが、“不穏さ”もあったという。

「黒田さんは2022年にYouTubeチャンネルを開設したのですが、昨年3月の投稿を最後に更新が停止していたんですよ。また、同じく昨年から黒田さんのInstagramにダニエルさんが“いいね”を付けるようになり、2024年8月17日にはついに本人が登場。ファンは《ダ、ダ、ダニエルたろうさん！！？お友だち？親戚？？？》とコメントを書き込んでいます。交流が始まったのはこの時期でしょう」（前出・記者）

今年1月にファッションサイト『J’aDoRe JUN ONLINE』で黒田と道下の“夫婦インタビュー”が公開されており、黒田は

《自然と相手のことを思い浮かべて、「これよさそうだな」って思うものがあったら買ってみたりと、日常的にささやかなギフトを贈りあっています》

などと話しているため、記事の発言通りであれば、この時点ではまだ道下と婚姻関係が続いていたはずだ。

「黒田さんも道下さんも離婚についてはまったく発表していませんからね。もちろん発表の義務はありませんが、突如2度めの“できちゃった婚”を公表されたら、ファンが混乱するのは当然でしょう」（前出・記者）

X上では、黒田ファンを中心に驚きの声が多数書き込まれている。

《前夫・道下大さんとは今年二人でインタビューに答えてたよ？》

《黒田エイミさんてなんか結婚してなかったっけ？？》

《黒田エイミちゃん結婚と妊娠に？！？！だし、相手ダニエル太郎だし、頭いかれそう。いつの間に離婚して再婚して妊娠してたの》

経緯は謎だが、おめでたい話ということで祝福の声も多数。開店休業中のYouTubeチャンネルで新たな家族のお披露目などもあるのだろうか。