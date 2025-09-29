風吹ケイ、“青木マッチョとのデート企画”でSNSのフォロワーが激増
女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、9月27日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。“青木マッチョとのデート企画”について語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
風吹が、最近売れたと実感したこととして、青木マッチョとのデート企画でSNSのフォロワーが激増し、ファンクラブもグラビアアイドル出身としては異例の、女性が4割いると話す。
立野、森脇も、風吹と青木マッチョのデート企画のファンだそうで、自らも恋愛リアリティショーでブレイクして芸能界入りしたにもかかわらず、森脇は「本当可愛かった！もう私もずっとキュンキュンしてて、もう私5〜6回見ましたもん、あのデート企画」と熱く語る。
佐久間宣行氏は「俺はあれだけどね。本当すごいDMが来てる。『お前は人でなしだ』って。え、そうなんですか。来てるよ。純粋なファンから。テレビバラエティってのがわかんないファンから。お前はその人の恋心をもてあそんでっていう。すごい来んだから、分かってほしいよ。俺だって泣く泣くやってんだよ」と嘆いた。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
立野、森脇も、風吹と青木マッチョのデート企画のファンだそうで、自らも恋愛リアリティショーでブレイクして芸能界入りしたにもかかわらず、森脇は「本当可愛かった！もう私もずっとキュンキュンしてて、もう私5〜6回見ましたもん、あのデート企画」と熱く語る。
佐久間宣行氏は「俺はあれだけどね。本当すごいDMが来てる。『お前は人でなしだ』って。え、そうなんですか。来てるよ。純粋なファンから。テレビバラエティってのがわかんないファンから。お前はその人の恋心をもてあそんでっていう。すごい来んだから、分かってほしいよ。俺だって泣く泣くやってんだよ」と嘆いた。