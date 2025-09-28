¡ÖÁ´Éô»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó´¶Éþ¡ªº£ÅÄÈþºù¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿È±·¿¤Î¡È¼·ÊÑ²½¡É
¡¡9·î13Æü¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ï21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£Ï¢Æü¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ÎÂçÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤Ë¤Ï·×61Ëü9288¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂç¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¶¥µ»»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë²áµî¥¤¥Á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñ¾ì¤ÇÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õTEAM¡×¤ÎK¡¢¤½¤·¤Æ½÷Í¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤À¡£
¡ÖºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇºÇ¸å¤Î½Ð±é¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÀ¯¼£¤äÀïÁè¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¿¿¤ÎÀ¤³¦°ì¤ÏÃ¯¤«¤ò·è¤á¤ë¡¢2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂº·É¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Èº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¤¬³«Ëë¤¹¤ëÌÜÁ°¤Î12Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTBS SPORTS FES¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿È±·¿¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ¼¤¬SNS¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÂç²ñ½ªÎ»¸å¤ËÈà½÷¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÔºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Çº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¡¡ËèÆüÈ±·¿ÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Á´Éô»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡Õ
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¡È±·¿¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¿§¡¹¤·¤Æ¤Æ¤É¤ì¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ôº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿ºÇ½é¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤È¤âK¤¯¤ó¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤¤·±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¾þ¤é¤º°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¡¤¢¤ÈËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤ÆËèÆü¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤äÉþÁõ¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡¡ËÜ»ï¤Ï12Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸½¤ì¤¿º£ÅÄ¤È¡¢Âç²ñ½éÆü¤Îº£ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤¯¥¦¥¨¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥é¥Õ¤Ë¹¤²¡¢Á°È±¤âÈý¤Î¾å¤Þ¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÁ°È±¤Ï»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç´é¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¸½¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Á°È±¤ÏÀÚ¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡£12Æü¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÏÌÓÎÌ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿À¼¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤êÇ°Æþ¤ê¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Âç²ñ2Æü¤á¤Þ¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò¤ª¤í¤·¤ÆÈ±¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Æü¤á¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¢4Æü¤á¤Ë¤Ï¤ª¾îÍÍÉ÷¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢7Æü¤á¤Ë¤Ï¤ª»Ð¤µ¤óÉ÷¤Î¤«¤¤¢¤²¥Ø¥¢¤ä¡¢Î®¹Ô¤ê¤ÎÇö¤á¤ÎÁ°È±¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆüÊÑ²½¤¹¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿¤ò¸«¤ë¤Î¤â´ÑµÒ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿9Æü´Ö¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤¬½ªÎ»¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Èº£ÅÄ¥í¥¹¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£