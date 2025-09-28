不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が切り込む！投資回りで人生は反転する『毎月25万円の不労所得が欲しいならコレを真似しろ！不動産投資における成功プロセスをお伝えします！』
「毎月25万円の不労所得が欲しいならコレを真似しろ！不動産投資における成功プロセスをお伝えします！」と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。不動産投資で年300万円、月25万円の不労所得を狙うための現実的な道筋を、プロの目線で描き出している。
木村氏は、年300万円を軽視する姿勢を否定する。10年で3,000万円、20年で6,000万円。同じ型を繰り返せば年900万円、月100万円超も射程だと述べ、自身も月10万円～20万円から人生が変わったと語る。
核心は「投資回り（自己資金に対するリターン）」である。1億円投下で年300万円は3％だが、100万円の元手で年300万円なら300％。同じ不動産でも資金の入れ方で結果は一変する。木村氏はフルローン～オーバーローンを用いて投資回りを極大化する設計を推す。借入は“悪”ではなく、収益物件を運営できるなら借りない方が非効率だという立場だ。
ただし、レバレッジ運用には運営力と物件選定が必須だ。運営の要点は空室・修繕・トラブルの3つ。空室は発生し、原状回復や突発修繕も避けられない。重要なのは「想定内の業務」として捌く技量である。見積もり200万円の修繕を5万円に抑えるような知恵とネットワークが、キャッシュフローを根底から変える。
物件選びは“儲かる”と“苦しまない”の両立が条件だ。人口増加エリア＝好投資とは限らない。福岡や名古屋のように人気で価格が上がり、利回りが痩せる例は典型である。駅アクセスや生活利便は空室抑制に効く一方、価格に反映され利回りを削る。利益を取りに行きつつ、一定の需要が見込めるエリアを見抜く目が要る。
戦術は3系統に整理される。新築アパート（利回り6～7％、融資30～35年）で規模を稼ぐ手、中古アパート（利回り9～10％、融資20～25年）で堅実に積む手、ボロ戸建・築古系（利回り10～15％超、修繕前提）で高回転を狙う手だ。月7万円～8万円の手残りを3件で月20万円前後、もう1ラウンドで年300万円に届く。分散は必須で、複数エリア・複数タイプを織り交ぜてリスクを薄める。
実例として、中古アパートで利回り15～20％なら一撃で月25万円に届くケースがある。常に“当たり”を狙うのでなく、平時は新築・中古でベースCFを固め、好機に高利回りで跳ばす――このポートフォリオ設計が近道である。
成功者の共通項は、情報を取りに行く姿勢、専門家との関係構築、数字で淡々と判断する冷静さ、そして最初の一投をやり切る胆力だ。さらに詳しい事例や捌き方は動画内で語られている。今回の動画は、年300万円の不労所得を現実解で目指したい人にとっても非常に参考になる内容である。
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！