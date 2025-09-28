福島vs長野 スタメン発表
[9.28 J3第29節](とうスタ)
※13:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 14 中村翼
MF 37 由井航太
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
MF 5 長谷川雄志
MF 13 小西陽向
MF 25 田中康介
MF 35 イ・スンウォン
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
