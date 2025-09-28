[9.28 J3第29節](とうスタ)

※13:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 10 森晃太

FW 11 芦部晃生

FW 40 樋口寛規

控え

GK 31 安西駿

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 14 中村翼

MF 37 由井航太

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

監督

寺田周平

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

MF 10 山中麗央

MF 17 忽那喬司

MF 23 イム・ジフン

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

MF 5 長谷川雄志

MF 13 小西陽向

MF 25 田中康介

MF 35 イ・スンウォン

MF 77 ターレス

FW 18 浮田健誠

FW 87 村上千歩

監督

藤本主税