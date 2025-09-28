この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【LINE バックアップできない!?】意外な原因と対処法5選」と題し、LINE専門家のひらい先生が最新動画を公開した。動画内でひらい先生は、「バックアップがなぜかできない、なんでだ、わからない…」と戸惑うシニア世代に向けて、LINEのトーク履歴消失を防ぐための5つの対処法をわかりやすく解説した。



ひらい先生は「バックアップってめちゃくちゃ重要」と強調しつつ、新しいスマートフォンに機種変更した際、トーク履歴を失わないためにも事前のバックアップが欠かせないと説明。「でも、そのバックアップがなぜかできないと、なんでだ、わからない、そういう時ってありますよね」と、多くの視聴者が直面する悩みに共感を寄せた。



対処法として先生が挙げたのは、1. 権限の確認、2. スマホOSとLINEアプリのアップデート、3. 端末の再起動、4. 不要なデータの削除、5. データ通信の確認──の5つ。「この5つの方法をバッチリ、今回解説していくので、ぜひ最後までご覧いただきたい」と力を込めて語った。



特に1つ目の「権限の確認」については「連絡先の権限が許可されていないとバックアップがうまくいかない」と指摘。スマホ側の設定画面からLINEアプリの権限を確認・修正する手順や、「LINEアプリのトークのバックアップはホーム画面の歯車マークから簡単に確認可能」といった具体的な操作法も紹介した。



さらに「スマートフォン自体やLINEアプリのアップデートは必須」「ストレージ（容量）がいっぱいだとバックアップが失敗しやすい」など、視聴者が見落としがちなポイントを丁寧に伝授。最後に「今までの対策を試してみてもできない場合は、概要欄の公式LINEからスクリーンショットなどで個別に相談できます」と視聴者サポートも強調した。



動画の締めくくりでは「役に立った・面白かった場合はいいね、チャンネル登録、共有をお願いします。次の放送でお会いしましょう！」と呼びかけ、前向きなメッセージで動画を終えた。