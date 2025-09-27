「世代を感じます」愛媛県在住・34歳女性が考える、「おばさんLINE」と思う絵文字の特徴は
ネット上で話題になることが多い「おばさんLINE」。できることなら「おばさんっぽい」とは思われたくないですが、実際のところどのような特徴があるのでしょうか。
All About ニュース編集部は、「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、愛媛県在住・34歳女性が「おばさん」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。
在住：愛媛県
職業：正社員
回答者が「おばさん」と感じるLINEのアイコンは「花や風景の無加工の写真。携帯の機能を使えていないような感じがする」とのこと。花や風景など、無難そうなアイコンの場合でも、時には「おばさん」と感じられてしまう場合があるようです。
さらに、「おばさんぽい」と感じるLINEの絵文字を聞いたところ、「汗の絵文字や、苦笑いの絵文字を連続して使用しているとき。同じ絵文字を連続して利用することに世代を感じます」との回答が。ちょっとした連絡にも使いやすい汗や笑顔の絵文字ですが、連続して使用するのは避けてみてもよいのかもしれません。
「おばさんぽい」と感じる文面の特徴については、「動く絵文字が利用されていたり、文章がやたらと長かったり、改行がまったくされていないことが多い気がします」と話しています。改行がまったくない文章になっていないか、ふとしたときに自分のLINEを見直してみてもよさそうです。
回答者に「他の人から届いたら『印象がよい』と感じるLINEの文章の特徴」を聞いてみたところ、「内容が短く分かりやすい文章だったり、どこかで気遣いの言葉が入っている。文章も堅過ぎず、くだけた表現ばかりでもない程よい感じで書かれている。絵文字やスタンプも共感できないよく分からないキャラクターや芸能人のものが使われていないと好感度が高いと感じます」との声が。さまざまな種類があるLINEのスタンプですが、どのような種類のものを使うか、送る相手によって考えてみてもよいのかもしれません。
さらに、回答者がLINEを使う際に気を付けているポイントとしては、「絵文字の連続使用や顔文字を使用しないこと。文章はなるべく短く簡潔にし、文章がどうしても長くなる時は改行することや話の内容が変わるタイミングでメッセージを小分けにしてそれぞれ内容別に送信するように気を付けています」といった点をあげていました。
いかがでしたか。「私もやってしまっているかも……」と不安を感じた人もいるかもしれません。とはいえ、「おばさん」に見えるかどうか、気にし過ぎても疲れてしまうもの。あまり重く考え過ぎず、健康的にLINEを使っていけるとよいのかもしれません。(文:All About ニュース編集部)
