Ã¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¡Öµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¼¡Âè¡×¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ÎÊöÀ²¼÷²»¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¡È¿´µ»¡ÉËá¤¯
¡¡9·î21Æü¡¢¡ØÂç¼ùÀ¸Ì¿ W¥êー¥°¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥× 2025-26 EAST¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¡Ù¤Î2²óÀï¤Ë¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¥·¥ã¥ó¥½¥óV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÊöÀ²¼÷²»¤À¡£
¡¡ÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¯ー¥¬ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Î¥êー¥É¤¬¤ï¤º¤«3ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー°Ê¹ß¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ75－66¤Ç¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤¬¾¡Íø¡£ÊöÀ²¤ÏÌó35Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç11ÆÀÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¤Ã¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿ÊöÀ²¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊöÀ²¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¥×¥ìー¤ÎÉý¤â¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿ー¡£Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»¤«¤éÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¡¢Âçºå¿Í´Ö²Ê³ØÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥¢¥¤¥·¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¤Ç2¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤¿¸å¤Ë¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤Ç¤Ï1¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢¤½¤·¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤Æ¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥·¥ó¤Ç¤Ï¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¤Îº¢¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¼ç¼´¤òÃ´¤¤¡¢1»î¹ç¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤â25Ê¬Á°¸å¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤Ç¤Ï1»î¹çÊ¿¶ÑÌó10Ê¬¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊöÀ²¼«¿È¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÃÎ¼±¤ä¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ëー¥«¥¹¡¦¥â¥ó¥Çー¥í¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ò´Þ¤á¡¢¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶ì¤·¤µ¤â³Ø¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áW¥êー¥°
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÊöÀ²¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¼¡Âè¤Ç¤¤¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬µ»½Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤¬¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¤¤¤¹Í¤¨Êý¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Þ¤¿¤¤¤¤¥×¥ìー¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Áー¥à¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤ÇÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Øµ¤¡Ù¤Î»ý¤ÁÊý¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤è¤¦»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ó¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥ìー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤è¤¦¤Ë¤È¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¡Ë¾®³Þ¸¶¡Ê¿¿¿Í¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â3ÈÖ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¤ËÍí¤à¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤À¡£
¡¡ÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯Àï¸å¤Ï¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¾å¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÇ¤¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¨¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥ìー¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¶¯¤¯Æ¨¤²¤º¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£²þ¤á¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊöÀ²¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ2005－06¥·ー¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ëW¥êー¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Áー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢26ºÐ¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ー¥×¥ìー¥äー¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áW¥êー¥°
¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÊöÀ²¼÷²»¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð