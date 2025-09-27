『鬼滅の刃』センス抜群！新グッズ登場 童磨の帽子風ヘアドライタオル、胡蝶姉妹のスライドミラーやハンカチなど
劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来コラボレーションダイニング第二期「胡蝶しのぶvs童磨 各所での戦い -その壱-」が開催されることが決定した。10月3日より、ufotableDINING三店舗にてお届けされる。
【画像】センス抜群！童磨の帽子風タオル、胡蝶姉妹のミラーなど新グッズ
また、劇場版「鬼滅の刃」無限城編コラボレーションカフェ第二期「しのぶvs童磨」＋「各所での戦い -その壱-」の詳細も発表。本作で描かれた「童磨との戦い」をテーマにした様々なメニュー・ノベルティ・グッズが、9月30日より全国のufotableCafe＆マチ★アソビCAFEにて販売される。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■劇場版「鬼滅の刃」無限城編コラボレーションカフェ第二期「しのぶvs童磨」＋「各所での戦い -その壱-」販売グッズ
第二期 ランダム57mm缶バッジ(12種)
第二期 ランチョンマットケース 童磨A
第二期 ランチョンマットケース 童磨B
第二期 ランチョンマットケース 胡蝶しのぶ＆胡蝶カナエ
第二期 ランチョンマットケース 胡蝶しのぶ
第二期 場面写ブロマイドくじ【その弐】
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 童磨A
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 童磨B
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 胡蝶しのぶA
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 胡蝶しのぶB
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 竈門炭治郎
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 冨岡義勇
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 時透無一郎
第二期 場面写そのままアクリルスタンド 悲鳴嶼行冥
第二期 蟲の呼吸アクションアニメーションランダム缶バッジ（6種）
第二期 「万世極楽教」お守り風アクリルチャーム
第二期 蓮葉氷ハンディファン&クリアステッカーセット
第二期 幼き胡蝶姉妹のハンカチセット
第二期 胡蝶姉妹のスライドミラー
第二期 童磨の帽子風ヘアドライタオル
