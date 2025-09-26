セブン銀行、全国のファミマにＡＴＭ設置…運用効率化へ１万６０００台を順次置き換え

セブン銀行は２６日、全国のファミリーマートの店舗に、自社の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を設置すると発表した。

ファミマには現在、全国の銀行が出資する「イーネット」やゆうちょ銀行のＡＴＭが計約１万６０００台設置されているが、順次置き換える。セブン―イレブンとファミマという大手コンビニの壁を越え、ＡＴＭの一体化を進めて運用の効率化を図る。

置き換えにより、セブン銀のＡＴＭは約４万４０００台となり、ゆうちょ銀の約３万１０００台を上回って国内最多になる見通しだ。

ファミマの親会社である伊藤忠商事とセブン銀は２６日、資本業務提携を結んだ。伊藤忠が１０月１４日までに、セブン銀が保有する自社株１６・３４％を５１３億円で買い取る。その後、市場での買い付けを含め、議決権ベースで２０％まで保有比率を高め、セブン銀を持ち分法適用会社とする。セブン銀は、株式売却で得た資金でＡＴＭの設置を進める。

セブン銀のＡＴＭは、業界に先駆けて顔認証取引や電子マネーのチャージなどの機能を導入しており、ファミマ側は利便性向上を見込む。

セブン＆アイ・ホールディングスはコンビニ事業に注力する方針を示し、子会社のセブン―イレブン・ジャパンが持つセブン銀株の保有比率を引き下げてきた。今回の提携でセブン―イレブン・ジャパンの保有比率は３３・３８％に低下するが、筆頭株主にはとどまり、伊藤忠が第２位の株主となる見通しだ。