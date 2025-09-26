TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）の最新ダンス動画が公開され、「セクシーすぎる」と話題を集めている。

【動画】TXTヨンジュンがタイラー・ザ・クリエイターに乗せてダンス【動画・写真】クールなUGGのキャンペーンビジュアル＆映像

■軽快なビートに身を任せて踊るTXTヨンジュン

ヨンジュンが踊っている楽曲は、Tyler, the Creator（タイラー・ザ・クリエイター）の「Sugar On My Tongue」。軽快なビートに体を預けて腰をくねらせたり腕を自在に操ったり、軽い動きながらも、ヨンジュンのダンススキルの高さが随所ににじんでいる。余裕たっぷりにターンをしたあとは、カメラに向かってにっこりと笑みを向けてみせた。

ヨンジュンは額にサングラスを掛け、黒Tシャツにジャージパンツを少しウエストから下げてインナーパンツを見せた流行りの“見せパン”スタイル。ウエストの長いドローコードや、ポケットの位置がユニークなパンツをセンスたっぷりに着こなしている。

SNSでは「なんでこんなにイケメンなの」「色気すごい」「全身が優勝」「なんてセクシー」「ズボンずれてていいんですか！」と反響を集めている。

■TXTヨンジュン、UGGのアンバサダー就任！

なおヨンジュンは、UGG（アグ）のアジア太平洋（APAC）地域のブランドアンバサダーに就任。キャンペーンビジュアルやムービーでは、UGGのシューズを履いた金髪のヨンジュンが、街をクールに歩く姿が捉えられている。