彼氏と同棲をしたら、価値観が合わなさすぎてうまくいかなかった人も多いのではないでしょうか？ デートの数時間を一緒に過ごすのと、24時間生活を共にするのとでは、見えてくる部分に大きな違いがあるようです。

今回は、彼氏と同棲したら価値観が合わなさすぎてすぐに別れた話をご紹介いたします。

「彼氏と同棲を始めたものの、価値観がまるっきり違って、すぐに同棲を解消し別れました。価値観の違いはたくさんあったけど、まず気になったのが朝ごはんはしっかり食べたい派の彼氏と、少なめ派の私。彼氏が張り切って朝ごはんをたくさん作ってくれたのはいいものの、普段あまり食べない私にとっては多すぎて。しかも、片付けはしてくれないから、私が急いで洗って出勤しなくちゃいけなくなってイラッとしたな……。

そのほかにも、勝手に義母を家に呼んだり、私がインフルエンザになったとき自分はうつりたくないからといって実家に帰ったりと、自分勝手な行動も多かったんです。その後彼氏と別れることになって家を出た私。一緒に暮らしてたアパートは家賃を折半していましたが、同棲を解消したので、彼氏が一人で家賃を負担することになりますよね。さっさと退去すればいいのに、見栄っ張りな彼氏はずっとそこに住んでいたらしいです。でも結局お金が底をつきて生活は荒み、母親に連れ戻されたとか。本当に結婚しなくてよかったですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 同棲すると、相手のいろいろな部分が見えてきますよね。もし同棲せずに結婚していたらと考えるとゾッとします……。

