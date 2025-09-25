「車の証券、見せて」と親友。保険勧誘の“強引な一手”に、言葉を失った【ママリ】

親友から保険の勧誘が…どう思いますか？

友人が保険会社に勤めている件についてです。



保険会社に勤めている親友からラインがきました。



車の証券の写メを送ってほしい。

ただ見積もりを作るだけだから🥹と連絡きました。



同じような方、また似たような方いらっしゃいますか？

どう思いますか？怪しいと思いますが…

また、お互い親友と思っている仲なのに仕方ないこと

なのでしょうか…





（親友は以前から保険一緒にやろうよ等勧誘してきますが

友人同士、時に仕事の悩みを聞いてもらったり、お互いが勤める企業の商品についておすすめを聞いたりすることもあるかもしれませんよね。中には友人同士でも相手が顧客になる場合もあるでしょう。とはいえ、友人から意図せぬ「営業」をかけられたらちょっと戸惑うこともあります。この記事では、友人から保険の営業を受け悩んでいるという投稿を紹介します。

親友が保険会社に勤めているという投稿者さん。お互いに双方の生活や人生に役立つアドバイスができるのであれば、業種はなんでもサポートする場合はありますよね。今回のように友人が保険会社に勤めていると、本当に保険に入ろうと悩んでいる場合は心強い相談相手になりそうです。



しかし、投稿者さんの友人のように、こちらが望んでいないのにいきなり営業をかけられたら「この人は自分のことを営業候補くらいにしか思っていないのかな」と寂しい気持ちになるかもしれません。

ちょっと引いてしまう友人の言動にさまざまな声が

保険や資産運用など、お金に関する話を「こちらが持ち掛けていないのに仕事に絡めて話してくる」投稿者さんの友人。この友人の言動にはさまざまな声が寄せられました。

色々巻き込まれたくないですし、個人情報なので私なら

ごめぇん😭証券は個人情報だから送れない🥹

仕事のできる親友なら、客にはしないと思います💦

仕事ができないか、親友だと思っていないかのどちらかだと思います😣

私なら、ごめん！夫が全て管理していて私にはわからない💦といいますかね😣

車の証券や保険証券にはさまざまな内容が記載されていますよね。意見の中にもあるように「個人情報」はたくさん記載されているはず。安易にSNSツールで写真を送るのは危険ではないでしょうか。



友人からの誘いうんぬんの前に、まずは「個人情報を出したくない」と断るのが良いかもしれませんね。自分が思うほどに相手は自分のことを友人と思っていないのかもしれない…と感じたら、その心のままにフェードアウトするのも1つの方法かもしれません。

記事作成: kate_mu_23

